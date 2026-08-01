Esta es la fecha LÍMITE para que puedas inscribirte en el examen de admisión UNI 2026-II de este 10 de agosto | Foto: Andina
Esta es la fecha LÍMITE para que puedas inscribirte en el examen de admisión UNI 2026-II de este 10 de agosto | Foto: Andina
Por Redacción EC

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció una ampliación en el plazo de inscripción para su proceso de admisión 2026-II, una medida que brinda una nueva oportunidad a quienes todavía no habían completado su registro para competir por una de las vacantes disponibles. La convocatoria también incluye nuevas carreras orientadas a las necesidades tecnológicas y científicas actuales, además de un cronograma de evaluaciones ya definido para agosto. Con esta decisión, la universidad busca que más jóvenes puedan poner a prueba sus conocimientos y acercarse a la posibilidad de iniciar una formación profesional en una de las instituciones más prestigiosas del país. Descubre hasta cuándo podrás inscribirte, cuáles son las fechas de las evaluaciones y qué novedades presenta esta convocatoria de admisión.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.