La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció una ampliación en el plazo de inscripción para su proceso de admisión 2026-II, una medida que brinda una nueva oportunidad a quienes todavía no habían completado su registro para competir por una de las vacantes disponibles. La convocatoria también incluye nuevas carreras orientadas a las necesidades tecnológicas y científicas actuales, además de un cronograma de evaluaciones ya definido para agosto. Con esta decisión, la universidad busca que más jóvenes puedan poner a prueba sus conocimientos y acercarse a la posibilidad de iniciar una formación profesional en una de las instituciones más prestigiosas del país. Descubre hasta cuándo podrás inscribirte, cuáles son las fechas de las evaluaciones y qué novedades presenta esta convocatoria de admisión.

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ REALIZAR LA INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II DE LA UNI?

La Dirección de Admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería informó que el registro para participar en el proceso de admisión 2026-II permanecerá habilitado hasta el miércoles 5 de agosto, luego de ampliar el plazo inicialmente previsto. Esta decisión permite que más postulantes completen su inscripción antes del inicio de las evaluaciones programadas para agosto. El trámite se realiza mediante la plataforma oficial de admisión, donde también se encuentran el cronograma, los requisitos y las modalidades de pago, según informa Andina.

Foto: Andina.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LAS EVALUACIONES?

Los exámenes se desarrollarán en diferentes jornadas durante el mes de agosto. El cronograma establecido por la universidad es el siguiente:

8 de agosto: Prueba de Aptitud Vocacional para los postulantes a Arquitectura.

Prueba de Aptitud Vocacional para los postulantes a Arquitectura. 10 de agosto: Evaluación de aptitud académica, razonamiento verbal y razonamiento matemático.

Evaluación de aptitud académica, razonamiento verbal y razonamiento matemático. 12 de agosto: Examen de Matemáticas.

Examen de Matemáticas. 14 de agosto: Evaluaciones de Física y Química.

La UNI recordó a los postulantes revisar cuidadosamente la fecha que les corresponde para presentarse a la evaluación respectiva.

¿QUÉ CARRERAS NUEVAS PODRÁN ELEGIR LOS POSTULANTES?

Como parte de la ampliación de su oferta académica, la universidad incorporó cinco nuevas especialidades para este proceso de admisión. Estas son:

Ingeniería de Inteligencia Artificial.

Ingeniería Biomédica.

Ingeniería Aeroespacial.

Ingeniería Mecatrónica.

Urbanismo.

Asimismo, desde la Dirección de Admisión señalaron que estas nuevas especialidades ya despiertan un importante interés entre los postulantes. De acuerdo con las cifras difundidas por la universidad, Ingeniería Mecatrónica registra 168 inscritos, seguida de Ingeniería Aeroespacial con 92 e Ingeniería de Inteligencia Artificial con 81. Por su parte, Ingeniería Biomédica suma 60 postulantes y Urbanismo alcanza 13. Según la UNI, estas cifras reflejan la buena acogida que ha tenido la ampliación de su oferta académica y evidencian el creciente interés de los jóvenes por formarse en disciplinas vinculadas con la innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.

Foto: Andina

¿QUIÉNES TAMBIÉN PODRÁN APROVECHAR ESTA CONVOCATORIA?

La universidad señaló que esta ampliación del plazo también representa una oportunidad para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, así como para escolares y universitarios que participaron en las Olimpiadas de Matemática organizadas por la UNI. Incluso si todavía no tienen previsto iniciar sus estudios superiores este año, podrán vivir la experiencia de una evaluación real, conocer el nivel de exigencia del examen y fortalecer su preparación para futuros procesos de admisión.

Quienes tengan consultas sobre la inscripción podrán obtener orientación mediante las líneas telefónicas 981 606 955 y 981 600 816 durante el periodo de registro.

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