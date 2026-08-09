Una de las más grandes ambiciones y anhelos de miles de jóvenes peruanos es poder ingresar a la universidad, con el objetivo de estudiar la carrera de sus sueños y así convertirse en profesionales. En ese sentido, durante esta temporada, diversas instituciones de educación superior de prestigio realizan el examen de admisión, que suele convocar a muchos estudiantes, quienes se preparan arduamente para alcanzar una de las codiciadas vacantes. En esta ocasión, la Universidad Nacional de Ingeniería se alista para recibir a miles de estudiantes para las jornadas de evaluación programadas a partir del 10 de agosto, según la estructura establecida por la casa de estudios. La UNI llevará a cabo la prueba bajo estrictas medidas de supervisión y seguridad, con el objetivo de garantizar su correcto desarrollo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN UNI 2026-II?

De acuerdo con el calendario publicado por la Dirección de Admisión, el examen de admisión de la UNI 2026-II se desarrollará este lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 de agosto. De esta manera, la universidad precisó que el proceso comprenderá tres evaluaciones, distribuidas en tres jornadas, con la participación de 5 545 postulantes y 320 becados. Es decir, en la primera fecha está programado las pruebas de aptitud académica, razonamiento verbal y razonamiento matemático.

Luego, se realizará el examen de Matemáticas y, en la última fecha, se aplicarán las evaluaciones de Física y Química. Así, con el objetivo de garantizar la seguridad y transparencia del examen, la UNI implementará cámaras de vigilancia que permitirán monitorear las evaluaciones en tiempo real y detectar posibles incidencias durante las tres jornadas de evaluación. Cabe mencionar que, entre los inscritos a la prueba de admisión, hay participantes de entre 16 y 48 años, así como 15 personas con discapacidad y tres postulantes extranjeros.

DOCENTE MEXICANO PUSO A PRUEBA CON UN TORNEO DE CÁLCULO A ALUMNOS DE LA SAN MARCOS

A través de su TikTok oficial, el docente mexicano conocido como Math Rocks llegó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para poner a prueba a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas con un, aparentemente, complicado ejercicio de cálculo. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra a los jóvenes estudiantes reunidos en un amplio auditorio, visiblemente preocupados y con algunas risas que reflejarían nerviosismo por resolver el ejercicio matemático: “dx/ 3sinx+4cosx”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del profesional fue que algunos alumnos tardaban en resolver el planteamiento matemático, por lo que no dudó en titular el clip: “Los hice volar a los de la UNMSM”. Así, hasta el momento el video cuenta con más de 11 mil “Me gusta” y más de 33 mil reproducciones en el aplicativo chino. Por su parte, los seguidores reaccionaron al clip viral y comentaron sobre el cálculo matemático planteado. “Profe para que va a la San Marcos, UNI es la voz, sale al ojo el problema”, “Ya me olvidé el cómo resolverlo” y “En el cole se aprende eso”, escribieron.