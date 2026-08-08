Por Redacción EC

Luego de que miles de peruanos disfrutaran de un feriado a inicios de mes, en la que aprovecharon para escapar de la rutina del trabajo o estudios, ahora muchos se preparan para un nuevo día descanso obligatorio este 30 de agosto, según el calendario peruano. Se trata de la festividad de Santa Rosa de Lima, en conmemoración a la primera Santa que desde temprana edad tomó la decisión de consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños. Esta disposición no solo permitirá que tanto trabajadores públicos como privados se desplacen hacia distintos destinos turísticos del país, sino que también contribuirá a dinamizar el turismo a nivel nacional. Sin embargo, esta fecha podría ser modificada debido a una propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para establecer un fin de semana largo que contribuya a impulsar el turismo en el país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.