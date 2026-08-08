Luego de que miles de peruanos disfrutaran de un feriado a inicios de mes, en la que aprovecharon para escapar de la rutina del trabajo o estudios, ahora muchos se preparan para un nuevo día descanso obligatorio este 30 de agosto, según el calendario peruano. Se trata de la festividad de Santa Rosa de Lima, en conmemoración a la primera Santa que desde temprana edad tomó la decisión de consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños. Esta disposición no solo permitirá que tanto trabajadores públicos como privados se desplacen hacia distintos destinos turísticos del país, sino que también contribuirá a dinamizar el turismo a nivel nacional. Sin embargo, esta fecha podría ser modificada debido a una propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para establecer un fin de semana largo que contribuya a impulsar el turismo en el país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿SE CAMBIA EL FERIADO POR EL DÍA DE SANTA ROSA DE LIMA 2026?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una medida que busca reorganizar los feriados para trasladar al lunes más cercano aquellos que coincidan con días entre martes y viernes. El ministro Elmer Cuba explicó que la propuesta tiene como finalidad reducir las interrupciones de la jornada laboral y garantizar una mayor continuidad de las actividades productivas, en reemplazo de la iniciativa anterior que contemplaba trasladarlos a los viernes.

@rppnoticias 📅 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cambió de fórmula para reorganizar los feriados. Tras plantear inicialmente que estas fechas se trasladarían a los viernes, el titular del sector, Elmer Cuba, señaló ahora en RPP que la propuesta es mover al lunes más cercano aquellos feriados que caigan entre martes y viernes. ♬ sonido original - RPP Noticias

De esta manera, señaló que trasladar estos descansos oficiales a los lunes permitiría optimizar la organización de las empresas, así como impulsar el turismo al facilitar la planificación de viajes y actividades. Sin embargo, Cuba precisó que esta nueva medida entraría en vigencia en 2027 y se incorporaría al calendario de feriados correspondiente a ese año, conforme comparte Andina. “Pasarlo al lunes más cercano es mejor. Hay actividades empresariales que ocurren sábados [...] De tal manera que no cortas la cadena productiva”, dijo para RPP.

¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES QUE DESCANSAN ESTE 30 DE AGOSTO?

Este domingo 30 de agosto es feriado nacional en el Perú en conmemoración al Día de Santa Rosa de Lima. Así, en medio de este contexto religioso, la norma dispone que tanto trabajadores del sector público como privado disfruten de un descanso obligatorio. Sin embargo, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), si te corresponde trabajar durante un día inhábil y no recibes un descanso sustitutorio, tienes derecho a percibir un pago adicional, conforme a lo establecido por la ley. Estos son: