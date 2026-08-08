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Resumen

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Un grabado que intenta reconstruir el probable aspecto del interior de la Capilla Sixtina antes de la reorganización interna, el traslado del biombo y la pintura del techo y el Juicio Final de Miguel Ángel. (G. Tognetti vía Wikimedia Commons)
Un grabado que intenta reconstruir el probable aspecto del interior de la Capilla Sixtina antes de la reorganización interna, el traslado del biombo y la pintura del techo y el Juicio Final de Miguel Ángel. (G. Tognetti vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 9 de agosto, pero de 1483, abre sus puertas la Capilla Sixtina en el Vaticano.

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