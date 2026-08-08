En un 9 de agosto, pero de 1483, abre sus puertas la Capilla Sixtina en el Vaticano.

OTRAS EFEMÉRIDES

1803.- El ingeniero estadounidense Robert Fulton consigue hacer navegar un barco por el Sena con un motor movido por vapor.

1830.- Luis Felipe de Orleans es proclamado Rey de los franceses.

1902.- Coronación de Eduardo VII como Rey de Inglaterra en la Abadía de Westminster de Londres.

1928.- Buzos italianos rescatan del fondo del Mediterráneo la caja fuerte del buque belga “Elizabethville”, que contenía una partida de diamantes valorada en 40.000 libras esterlinas. El barco había sido hundido por la Marina alemana durante la I Guerra Mundial.

1942.- Mahatma Gandhi es arrestado junto con otros dirigentes del Congreso Nacional Indio.

1945.- EE.UU. lanza su segunda bomba atómica contra la ciudad japonesa de Nagasaki.

1950.- La Cámara de los Diputados belga aprueba la ley por la que se transfieren las prerrogativas reales del rey Leopoldo III a su hijo el príncipe Balduino.

1965.- Singapur se separa de Malasia.

1969.- Asesinato en Los Ángeles de la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses, y de cuatro personas más, por parte de la secta de Charles Mason.

1979.- Brighton se convierte en el primer gran centro turístico de Gran Bretaña en establecer una playa nudista.

1986.- Última actuación de Freddie Mercury con su grupo, Queen, en Knebworth Park, Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, y antes de su muerte en 1991.

1987.- En Sudáfrica tiene lugar la mayor huelga minera de su historia.

1990.- Comienza el despliegue de fuerzas estadounidenses en territorio saudí y el apoyo de otros 27 países tras invasión iraquí de Kuwait.

1991.- Se envía el primer e-mail desde el espacio utilizando una portátil Macintosh y el software AppleLink, a bordo del transbordador Atlantis.

1993.- El príncipe Alberto de Lieja jura como Alberto II “rey de los belgas”.

2002.- Se entierran en Sudáfrica los restos repatriados de Sara Baartman (fallecida en 1815) una bosquimana que fue llevada a Francia como “curiosidad de circo”, y cuyos restos acabaron en el Museo del Hombre de París.

2005.- El Discovery aterriza con éxito en California.

2016.- La activista india de derechos humanos Irom Sharmila termina la huelga de hambre más larga de la historia y prueba miel después de 16 años.

2021.- Virginia Giuffre, una víctima del caso Epstein, demanda al príncipe Andrés de Inglaterra alegando que abusó de ella cuando era menor.

2022.- El FBI registra la mansión del expresidente Donald Trump en Florida y recoge doce cajas de documentos clasificados, en un hecho sin precedentes.

2023.- Arqueólogos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi hallan las primeras evidencias de ocupación neandertal a 1.000 metros en la cornisa cantábrica.

NACIMIENTOS

1880.- Ramón Pérez de Ayala, escritor y académico español.

1922.- Conchita Cintrón “La Diosa Rubia”, famosa rejoneadora, nacida en Chile.

1928.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

1930.- Carmen Balcells, editora española.

1938.- Leonid Kuchma, político ucraniano.

1939.- Romano Prodi, político italiano.

1957.- Melanie Griffith, actriz norteamericana.

1959.- Michael Kors, diseñador de moda estadounidense.

1962.- Annegret Kramp-Karrenbauer, política alemana.

1963.- Whitney Houston, cantante estadounidense.

1972.- Juan Esteban Aristizábal, (Juanes), cantante colombiano.

1976.- Audrey Tautou, actriz francesa.

DEFUNCIONES

1962.- Herman Hesse, escritor alemán, Nobel de Literatura.

1969.- Sharon Tate, actriz norteamericana.

1975.- Dimitri Shostakovich, compositor ruso.

1976.- José Lezama Lima, escritor cubano.

2005.- Joan Grau, director de teatro.

2008.- Mahmud Darwish, poeta palestino.

2013.- Eddie “La bala” Pérez, saxofonista puertorriqueño.

2016.- Gerald Cavendish Grosvenor, sexto Duque de Westminster.

2021.- Sergei Kovaliov, disidente soviético y defensor de los derechos humanos.

2023.- Robbie Robertson, guitarrista y compositor estadounidense de The Band.

2024.- Keiichi Tanaami, diseñador gráfico japonés.

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