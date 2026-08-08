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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump participa en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el 7 de agosto de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump participa en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el 7 de agosto de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado un proyecto de ley para extender la financiación del Gobierno y evitar un cierre de la Administración antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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