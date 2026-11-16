Como tampoco pasó desapercibido el hecho de que este intento de ‘impeachment’ haya sido el primer ajuste de cuentas contra el presidente Donald Trump y su entorno luego de la estrepitosa derrota que sufrió en las elecciones de medio término. Más aún cuando los cargos para el juicio político fueron presentados por un congresista republicano descontento con la performance de su propio gobierno

El proceso de ‘impeachment’ se frenó en la Cámara de Representantes luego que la mayoría republicana bloqueara la moción (211 votos contra 204) y la derivó a una comisión legislativa, donde el trámite seguramente quedará empapelado.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste a una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Thomas Massie, representante de Kentucky y que ya está de salida del Congreso, presentó ocho cargos contra Hegseth donde lo acusan de autorizar, respaldar e impulsar operaciones militares que carecían de “objetivos definidos, autorización legal o necesidad estratégica clara”, como la guerra en Irán o el bombardeo de supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, así como burlar leyes para mitigar bajas civiles y abusar de su poder para tomar represalias contra rivales políticos. El documento también acusa al secretario de Defensa de “denigrar” a las mujeres, personas LGBTQ+ y de color que prestan servicio en Estados Unidos.

El representante estadounidense Thomas Massie (republicano por Kentucky) habla durante una conferencia de prensa sobre los artículos de juicio político contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. (Foto de Jim Watson / AFP). / JIM WATSON

La guerra en Irán es muy impopular y sus consecuencias en el aumento del combustible en Estados Unidos fue el factor clave para que los electores decidieran castigar con el voto a Donald Trump y su administración. Una recienta encuesta de Ipsos para Reuters advierte que el 71% de los estadounidenses quiere que el Congreso ponga fin a la guerra; de ellos, un 51% son republicanos.

“Después de las ‘midterms’, Trump y su entorno recibieron el mensaje que su tipo de gobernanza no es lo que el pueblo estadounidense quiere. La guerra en Irán es muy impopular y en casa hay bastantes problemas internos. Incluso la propia base de Trump cree que ha sido abandonada”, considera Shauna Gillooly, experta en Relaciones Internacionales y docente del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile.

En la cuerda floja

Barbra Best, de Fairfax, Virginia (izquierda), sostiene una figura de bufón que representa al Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una manifestación por la democracia el 11 de noviembre de 2026. (Andrew Harnik/Getty Images/AFP). / ANDREW HARNIK

Sin embargo, que la votación no haya prosperado no significa que Hegseth pueda respirar tranquilo, pues en enero ambas cámaras del Congreso volverán a manos de los demócratas, quienes ya adelantaron que investigarán las irregularidades de la administración Trump.

“Cuando los demócratas tomen las riendas van a empezar a pedirle cuentas a Trump, sobre todo en los costos de la guerra en Irán”, comenta a El Comercio el analista internacional Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico.

Para Gillooly, habrá que esperar si los demócratas “aprovechan la oportunidad y el mandato que han recibido de los votantes después de las ‘midterms’”.

Ladines recuerda que en las elecciones legislativas del 2006, en plena guerra en Iraq, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, renunció luego que los republicanos perdieran las elecciones. “Se trataba de un republicano poderoso, un halcón dentro del partido. Eso llevó al presidente George W. Bush a realinear su gabinete. Si bien las motivaciones de ambas guerras son distintas, se trata también de situaciones de alta conflictividad, pero ahora las fracturas dentro del Partido Republicano son mucho más evidentes”, agrega.

Los demócratas, cuando estén en el control del Congreso, buscarán evidenciar esas fracturas y Hegseth será uno de los objetivos. “Los demócratas están tratando que Trump busque reformar o realinear su estrategia de defensa o su política exterior. Entonces, alguien va a tener que asumir los costos y ese podría ser Hegseth”, señala Ladines.

Hasta el momento, Trump sigue apoyando a Hegseth y no ha dado señales de querer bajarle el dedo, pero ya sabemos que el presidente estadounidense es impredecible. Por ahora, ha decidido ir al choque al reemplazar a Susan Wiles, su fiel jefa de gabinete, con Stephen Miller, uno de sus asesores más radicales. “Miller es un propagandista y Trump es un ‘bully’ de la política que está dispuesto a pelear, por lo que ya se avizora una serie de confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso demócrata”, refiere Ladines.

“Es muy difícil adivinar qué hará Trump”, sostiene Gillooly. “Nombrar a Stephen Miller como su jefe de gabinete es un indicador que no está tan dispuesto a encontrar un punto intermedio, pues es una de las personas con ideología más radical en su entorno. Sin embargo, que Trump aceptara la derrota en las elecciones es una buena señal de que las instituciones pueden seguir intactas”, añade.

La confrontación solo llevaría al estancamiento político, pues el Congreso es el que tiene la llave del presupuesto, algo que también han advertido los republicanos moderados. Cabe recordar que Trump -y Hegseth- busca aumentar el presupuesto militar de EE.UU. de US$950.000 millones a US$1,5 billones, lo que hace que el apoyo de los legisladores sea especialmente importante.

Las polémicas de Hegseth

Reestructuró de forma drástica la cúpula militar, alentando la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto y el almirante en jefe de la Marina.

Promovió la salida de decenas de generales argumentando eliminar la burocracia y la ‘cultura woke’.

Mediante una orden ejecutiva, pasó de ser secretario de Defensa a secretario de Guerra. Sin embargo, el Congreso no ha aprobado aún el cambio.

Desmanteló dentro del Pentágono diversos programas de la política de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Utilizó la aplicación de mensajería Signal para discutir detalles de operaciones militares secretas, como los bombardeos contra objetivos hutíes en Yemen.

Criticó la participación de mujeres en roles activos de combate.