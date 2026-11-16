icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono el 10 de noviembre de 2026. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP).
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono el 10 de noviembre de 2026. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP).
/ ROBERTO SCHMIDT
Por Gisella López Lenci

La semana pasada ha sido complicada para Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, uno de los funcionarios con más poder y más representativos de la administración Trump. El polémico exconductor de Fox News y veterano de las Fuerzas Armadas se salvó de un juicio político en el Congreso gracias al blindaje republicano, pero dos días después un guardia militar lo reprendió a él y a su familia públicamente frente a un monumento histórico. Aunque Hegseth zanjó el incidente condecorando al soldado, la imagen del guardia humillando a su superior no pasó desapercibida.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?