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León XIV: peruano y universal

“Es importante reparar en cómo un peruano nacido en los Estados Unidos rescata y valora vivamente la multiplicidad de culturas que constituyen el Perú”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

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    El papa saluda a los fieles desde el balcón principal de la Nunciatura Apostólica en Jesús María durante su última noche en el Perú el 15 de noviembre de 2026. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)
    El papa saluda a los fieles desde el balcón principal de la Nunciatura Apostólica en Jesús María durante su última noche en el Perú el 15 de noviembre de 2026. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)

    El papa León XIV habla para que lo comprendan oyentes católicos, cristianos en general, fieles de otras religiones e incluso agnósticos o ateos. Robert Prevost busca comunicarse con los ciudadanos del mundo mediante una retórica humanista, sostenida en valores como el reconocimiento del otro, la defensa indesmayable del diálogo y la palabra, la libertad y la paz, la justicia y la vida.

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