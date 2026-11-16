León XIV: peruano y universal

El papa León XIV habla para que lo comprendan oyentes católicos, cristianos en general, fieles de otras religiones e incluso agnósticos o ateos. Robert Prevost busca comunicarse con los ciudadanos del mundo mediante una retórica humanista, sostenida en valores como el reconocimiento del otro, la defensa indesmayable del diálogo y la palabra, la libertad y la paz, la justicia y la vida.

La capacidad del papa León XIV para movilizar el fervor de multitudes se ha manifestado no solo en países sudamericanos –Uruguay, Argentina y, por supuesto, el Perú–, sino también en Europa. En junio, en Madrid, convocó a más de un millón de personas. Y en un país fuertemente laico, como Francia, unas 800 mil personas participaron de una misa multitudinaria en París; muchos fueron confesados por sacerdotes en las avenidas.

Ante la vigencia de la religión –en este caso, la católica– y, especialmente, frente a la cálida y colectiva efervescencia que hoy despierta el Papa, cabe preguntarse por la aparente contradicción entre ese vigor y, por otro lado, el individualismo que inunda la sociedad o el desprecio hacia el migrante y el pobre, a los que se suman los desarrollos de la ciencia traducidos en el poder de la inteligencia artificial y la inversión de ultramillonarios tecnológicos en busca de la inmortalidad o, al menos, de no envejecer.

Dicho esto, es innegable que algo profundamente humano explica este fervor, algo quizá descifrado por el psicoanalista francés Jacques Lacan: “Por poco que la ciencia ponga de su parte, […] la religión tendrá […] muchos más motivos aún para apaciguar los corazones […]. Será necesario que [las personas] den un sentido a todas las perturbaciones que introduzca la ciencia” (Conferencia en Roma, 29.10.1974).

Por lo pronto, en el Perú, el Papa ha tenido un modo especial y certero de vincular la universalidad de su investidura con su nacionalidad peruana: “El Perú tiene una historia milenaria, formada por pueblos de diversas lenguas y tradiciones. Parte de esa historia sigue contándose en quechua, aimara y las lenguas de la Amazonía. A ella se han unido, con el paso de los siglos, otras herencias, entre ellas la afroperuana y la asiático-peruana, que también han contribuido a formar la identidad del país” (11/11/2026).

Es importante reparar en cómo un peruano nacido en los Estados Unidos rescata y valora vivamente la multiplicidad de culturas que constituyen el Perú, y cómo subraya que la identidad del país se asienta en esa diversidad.