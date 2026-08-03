Agosto 2026 no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país. De hecho, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de celebraciones importantes en el calendario nacional. En ese contexto, este 6 de agosto muchos tendrán la oportunidad, una vez más, de disfrutar de un feriado nacional debido a que se conmemora la Batalla de Junín. Sin embargo, esta medida impactará directamente en un grupo de trabajadores del país, quienes accederán a un descanso obligatorio con goce de haber, lo que les permitirá dedicar ese tiempo a otras actividades. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES QUE DESCANSAN ESTE 6 DE AGOSTO?

Este jueves 6 de agosto es feriado nacional en el Perú en conmemoración de la Batalla de Junín, de acuerdo con la Ley n.° 31530. Esta fecha recuerda la victoria de las fuerzas independentistas lideradas por Simón Bolívar en 1824, un acontecimiento decisivo que antecedió a la Batalla de Ayacucho y contribuyó a consolidar la independencia del Perú y de Sudamérica. Así, en medio de este contexto cívico, la norma dispone que tanto trabajadores del sector público como privado disfruten de un descanso obligatorio. Sin embargo, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), si te corresponde trabajar durante un día inhábil y no recibes un descanso sustitutorio, tienes derecho a percibir un pago adicional, conforme a lo establecido por la ley. Estos son:

La remuneración correspondiente al día feriado, la cual está incluida en la remuneración mensual.

La remuneración diaria correspondiente a la labor realizada.

Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100 % de la remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS NACIONALES EN AGOSTO 2026?

De acuerdo con el Decreto Legislativo nº 713, los peruanos contarán con dos feriados durante agosto de 2026. El primer feriado será el jueves 6 de agosto por la conmemoración de la Batalla de Junín, mientras que el segundo día de descanso se celebrará el domingo 30 de agosto por el Día de Santa Rosa de Lima, patrona de América y de Filipinas. Estos días de descanso aplican exclusivamente para los trabajadores del sector público y privado, por lo que podrán aprovechar para llevar a cabo diversas actividades o simplemente optar por quedarse en casa junto a los seres queridos.