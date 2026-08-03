Por Manuel Gomez

Agosto 2026 no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país. De hecho, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de celebraciones importantes en el calendario nacional. En ese contexto, este 6 de agosto muchos tendrán la oportunidad, una vez más, de disfrutar de un feriado nacional debido a que se conmemora la Batalla de Junín. Sin embargo, esta medida impactará directamente en un grupo de trabajadores del país, quienes accederán a un descanso obligatorio con goce de haber, lo que les permitirá dedicar ese tiempo a otras actividades. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.