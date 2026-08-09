¿Un nuevo día libre en agosto? El calendario peruano contempla dos feriados nacionales durante agosto, correspondientes a los días 6 y 30. Sin embargo, este mes también incluye una fecha que podría generar dudas entre los ciudadanos, debido a que se ha establecido un día no laborable para este jueves 13 de agosto. La medida no implica necesariamente un descanso general para toda la población, ya que está dirigida a un grupo específico de trabajadores. Por ello, es importante conocer quiénes pueden acogerse a esta disposición. Asimismo, la fecha tiene un significado particular dentro del calendario nacional.

El jueves 13 de agosto se presenta como una jornada diferenciada respecto de los feriados oficiales del mes. La disposición busca reconocer una celebración o conmemoración vinculada a un sector determinado, por lo que sus alcances dependen de las actividades y trabajadores comprendidos en la medida. Mientras algunos podrán disfrutar de un día libre, otros deberán continuar con sus labores habituales. La fecha ha despertado interés entre quienes buscan organizar sus actividades y aprovechar los próximos días de descanso. Conocer los detalles permitirá evitar confusiones entre feriado y día no laborable.

¿Por qué este 13 de agosto es día no laborable si en este mes solo se tiene el 6 y 30 como feriados?

El próximo 13 de agosto será considerado día no laborable en una región del Perú, pero la medida no tendrá alcance nacional. La disposición beneficiará específicamente a los trabajadores de Loreto, quienes podrán acogerse a esta jornada especial. La fecha fue establecida mediante la Ordenanza Regional N.° 010-2012-GRL-CR. Cada año, la jornada conmemora la certificación oficial del río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo. Este reconocimiento fue otorgado por la Fundación New 7 Wonders, destacando la importancia del Amazonas a nivel internacional.

Asimismo, el día no laborable no representa un descanso adicional sin condiciones para los trabajadores beneficiados. De acuerdo con la normativa regional, las horas que no sean laboradas durante esta jornada deberán ser posteriormente compensadas. La recuperación del tiempo perdido deberá coordinarse previamente entre el trabajador y su empleador. De esta manera, la medida permite participar de la conmemoración sin eliminar las obligaciones laborales correspondientes. Por ello, quienes se encuentren comprendidos deberán considerar esta disposición al momento de organizar sus actividades.

¿Quiénes podrán gozar con este beneficio de acceder al día no laborable de acuerdo a a la ordenanza regional?

Durante agosto, el calendario nacional contempla dos feriados oficiales para los ciudadanos peruanos. El primero corresponde al 6 de agosto, fecha en la que se conmemora la Batalla de Junín, mientras que el segundo se celebra el 30 de agosto por el Día de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, el mes también incluye una jornada especial que permitirá a un grupo determinado de trabajadores hacer una pausa en sus actividades. Se trata del 13 de agosto, declarado día no laborable en una región del país. La medida busca brindar un descanso adicional, aunque no tendrá alcance nacional.

Según lo establecido en la ordenanza regional, los principales beneficiarios de esta jornada serán los trabajadores del sector público de Loreto. En el caso de quienes laboran en empresas privadas, el acceso al día no laborable no será automático. Los trabajadores deberán coordinar previamente con sus respectivos empleadores para determinar si podrán acogerse a esta disposición. La normativa contempla la posibilidad de establecer acuerdos entre ambas partes para hacer efectiva la medida. Por ello, se recomienda consultar las condiciones específicas antes de asumir que el 13 de agosto será un día libre.

¿En qué consiste la Ordenanza Regional N.° 010-2012-GRL-CR emitida por el Gobierno Regional de Loreto?

La Ordenanza Regional N.° 010-2012-GRL-CR fue emitida por el Gobierno Regional de Loreto para establecer disposiciones vinculadas a la conmemoración del reconocimiento del río Amazonas. La norma destaca la importancia de este recurso natural y su reconocimiento como una de las Maravillas Naturales del Mundo. Este hecho representa un acontecimiento de relevancia para la región y el país. La distinción fue otorgada mediante la iniciativa internacional New 7 Wonders. Desde entonces, Loreto recuerda anualmente esta fecha como parte de su calendario regional.

En ese marco, la ordenanza establece el 13 de agosto como una jornada de especial importancia para la región. Asimismo, dispone que esta fecha sea considerada día no laborable en Loreto, bajo determinadas condiciones. Las horas que no sean trabajadas durante la jornada deberán ser recuperadas posteriormente. Para ello, será necesario establecer una coordinación previa con el respectivo empleador. De esta manera, la medida busca conciliar la conmemoración regional con el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Conoce los otros feriados que restan durante todo el año que si está contemplado por la ley en el país.

Luego de culminar agosto de 2026, el calendario nacional contempla todavía varias fechas consideradas feriados oficiales en el Perú. Entre ellas figura el 8 de octubre, jornada en la que se conmemora el Combate de Angamos, uno de los episodios más importantes de la historia naval del país. Posteriormente, el 1 de noviembre se celebrará el Día de Todos los Santos. Estas fechas permitirán a los ciudadanos contar con nuevas jornadas de descanso durante los siguientes meses del año.

El calendario también incluye otros feriados hacia el cierre de 2026, entre ellos el 8 de diciembre, por la celebración de la Inmaculada Concepción. Un día después, el 9 de diciembre, se recordará la Batalla de Ayacucho, acontecimiento clave para la independencia del Perú. Finalmente, el 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad. Estas fechas completarán el listado de días festivos oficiales previstos para lo que resta del año.