Tras el inicio de julio 2026, el mes no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país como Paracas, Máncora, Cusco, Arequipa, Trujillo, Cajamarca, entre otras. Es así que, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. En ese sentido, en medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias, el Gobierno declaró oficialmente como día no laborable este 27 de julio, lo cual formará un feriado largo. Sin embargo, tras conocerse esta medida, muchos trabajadores se han preguntado a quiénes está dirigida esta norma que busca impulsar el turismo en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ TRABAJADORES DESCANSAN ESTE 27 DE JULIO POR FIESTAS PATRIAS 2026?

Las Fiestas Patrias 2026 están a la vuelta de la esquina y miles de peruanos se organizan para disfrutar de varios días de descanso. Por ello, a través del Decreto Supremo n° 075-2026-PCM, el Gobierno estableció que este lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esta medida permitirá que puedan disfrutar de un feriado largo de cinco días, con el objetivo de impulsar el turismo interno en el país y conmemorar los 205 años de independencia. Sin embargo, la norma señala que los empleados estatales deberán recuperar las horas dejadas de laborar dentro de los próximos diez días hábiles o en la fecha que haya determinado cada institución.

@mtpeperu ✨Conoce todos los detalles sobre el día no laborable compensable declarado por el Gobierno, para el 27 de julio. 📆 ▶️ Dale play y entérate. ♬ sonido original - MTPE

En el caso del sector privado, el 27 de julio será día no laborable, siempre que haya un acuerdo entre empleador y trabajadores. De no existir consenso, la decisión corresponderá al empleador y la recuperación de horas deberá ser coordinada por ambas partes. “A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, indica el decreto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN DE AGUINALDO LOS TRABAJADORES PÚBLICOS EN JULIO 2026?

En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026, el Gobierno peruano estableció que los funcionarios y servidores del sector público activos reciban un aguinaldo de S/300, mientras que los internos de Medicina Humana y Odontología un monto de S/100, en la que se verá reflejada en la planilla de julio. En el caso de los empleados con jornadas parciales, el aguinaldo se entregará de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado. Entre los requisitos establecidos figura que los trabajadores deben encontrarse laborando al 30 de junio o estar de vacaciones, con licencia con goce de haber o percibiendo subsidios conforme a lo dispuesto en la Ley n.° 26790, según comparte el MEF. A continuación, te presentamos los trabajadores que reciben este beneficio económico: