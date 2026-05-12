A pocos días de haber iniciado mayo 2026, el mes no solo incluyó diversas efemérides cívicas, sino también un feriado que los peruanos aprovecharon al máximo para viajar a destinos paradisíacos como Paracas y Máncora, además a ciudades de Cusco, Arequipa, Apurímac, Trujillo y Cajamarca. Así, en el marco de estas fechas festivas establecidas por ley, se brindan una serie de beneficios laborales a los trabajadores, en reconocimiento a su labor durante celebraciones de gran relevancia. De hecho, en esta oportunidad, a través de una ordenanza municipal, se estableció que este 14 de mayo sea declarado como día no laborable para un sector de la población nacional. Esta medida tiene carácter religioso y busca fomentar la participación de la ciudadanía local en una fecha de gran envergadura. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SERÁ DÍA NO LABORABLE ESTE 14 DE MAYO?

A través de la ordenanza municipal 003-2026-MPY, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó este jueves 14 de mayo como día no laborable exclusivamente para la provincia de Yauyos, debido a las festividades religiosas del Señor de la Ascensión de Cachuy. Esta relevante medida, admitida por la Municipalidad Provincial de Yauyos, busca la participación activa no solo de la población local, sino también de los visitantes que llegarán desde distintas partes del país y el mundo para disfrutar de la cultura, la tradición y la gastronomía.

Así, los trabajadores del sector público se verán beneficiados con este dictamen, ya que podrán descansar. Aunque, según la norma, las horas no trabajadas se deberá recuperar en los próximos días. Mientras que, el sector privado, la medida será opcional y deberá ser coordinada entre el empleador y el trabajador a fin de llegar a un acuerdo. Por último, la festividad suele realizarse en el distrito de Catahuasi y tiene como actividad principal la peregrinación en el Santuario de Cachuy, hasta donde miles de fieles llegan tras recorrer caminos montañosos para expresar agradecimiento o realizar peticiones para la salud, el trabajo y el bienestar de sus familias, conforme comparte La República.

LISTA DE FERIADOS QUE RESTAN EN EL CALENDARIO PERUANO 2026

A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales para este 2026: