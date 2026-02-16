Esta es la razón por la que este 17 de febrero 2026 será día no laborable en el Perú

Miles de trabajadores, tanto del sector público como del privado, no solo podrán disfrutar de los diversos feriados que trae consigo el calendario peruano, sino también de varios días no laborables adicionales debido a importantes celebraciones cívicas. Esto permitirá que gracias a estos efemérides varios escapen de la trajinada rutina del trabajo o las clases, ya sea a diversos destinos turísticos o simplemente opten por quedarse en casa junto a sus seres queridos. Por ello, en esta oportunidad, una importante provincia del país celebrará los tradicionales carnavales, lo que ha llevado a que el Gobierno decrete como día de descanso para un determinado sector del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE ES CONSIDERADO COMO DÍA NO LABORABLE ESTE 17 DE FEBRERO?

A través del Decreto Regional n.° 00001-2026-GRA/GR, se determinó que este lunes 16 y martes 17 de febrero sean considerados como días no laborables en la provincia de Huamanga, en Ayacucho, debido al Carnaval Ayacuchano 2026, una de las celebraciones más populares y tradicionales en esta parte del país. En esta oportunidad, los beneficiados con este descanso compensatorio son los trabajadores del sector público de la jurisdicción, mientras que los empleados de la industria privada podrán acogerse a esta disposición si lo consideran necesario.

De esta manera, la norma establece que quienes no laboraron durante esos días deberán recuperar las horas no trabajadas en fechas posteriores o según lo disponga la institución en un plazo máximo de dos meses. Así, con esta decisión, las autoridades locales buscan promover la participación ciudadana en las actividades programadas y dinamizar la economía vinculada al turismo, el comercio y los servicios durante las celebraciones de los carnavales. “Feriado local no laborable recuperable para las instituciones públicas y privadas por la celebración del Carnaval Ayacuchano 2026″, indica el documento.

¿CUÁNTO TIENEN QUE PAGARTE POR TRABAJAR EN FERIADO?

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo nº 713, los trabajadores tienen derecho a obtener por el feriado nacional la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, es decir, que te pagarán sin tener que ir a trabajar. Por su parte, las personas que les corresponda laborar en este día inhábil (remoto o presencial) tendrán el beneficio de la remuneración triple, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.

Por último, este beneficio está amparado por la normativa laboral vigente, y su incumplimiento por parte del empleador constituye una infracción muy grave. Es decir, si un trabajador no recibe el pago correspondiente, puede presentar una denuncia ante Sunafil. Las sanciones para las empresas pueden superar los 240 mil soles, dependiendo de su tamaño y del número de trabajadores afectados.