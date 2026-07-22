Julio 2026 no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país. De hecho, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. En ese sentido, en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Gobierno estableció que el 27 de julio muchos de peruanos descansen y así dejar de lado la rutina laboral o académica. Frente a esta medida, varias personas se han preguntado si la norma dictamina un día no laborable para todos los trabajadores o si se trata únicamente de una jornada laboral previa a las festividades patrios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ESTABLECIÓ EL GOBIERNO PARA ESTE 27 DE JULIO PREVIO A FIESTAS PATRIAS?

Las Fiestas Patrias 2026 están a la vuelta de la esquina y miles de peruanos se organizan para disfrutar de varios días de descanso. Por ello, a través del Decreto Supremo n° 075-2026-PCM, el Gobierno estableció que este lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esta medida permitirá que puedan disfrutar de un feriado largo de cinco días, con el objetivo de impulsar el turismo interno en el país y conmemorar los 205 años de independencia. Sin embargo, la norma señala que los empleados estatales deberán recuperar las horas dejadas de laborar dentro de los próximos diez días hábiles o en la fecha que haya determinado cada institución.

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En el caso del sector privado, el 27 de julio será día no laborable, siempre que haya un acuerdo entre empleador y trabajadores. De no existir consenso, la decisión corresponderá al empleador y la recuperación de horas deberá ser coordinada por ambas partes. “A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, indica el decreto.

¿QUÉ BENEFICIOS TE CORRESPONDE POR TRABAJAR EN FERIADO?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), si te corresponde trabajar durante un feriado nacional y no recibes un descanso sustitutorio, tienes derecho a percibir un pago adicional, de acuerdo con lo establecido por la ley. Estos son: