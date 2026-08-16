Agosto contará con un Eclipse Lunar Parcial: cuándo, a qué hora y en qué países verlo | Foto: Pexels
Agosto contará con un Eclipse Lunar Parcial: cuándo, a qué hora y en qué países verlo | Foto: Pexels
Por José Templo

Agosto cerrará con un evento astronómico llamativo, pues un eclipse lunar parcial de gran interés para los aficionados al cielo nocturno podrá observarse en distintos lugares. La Luna llena atravesará parte de la sombra proyectada por la Tierra y mostrará una apariencia más oscura y rojiza durante buena parte del fenómeno. Este espectáculo astronómico permitirá apreciar cómo la sombra terrestre cubre progresivamente una parte importante del satélite natural, ofreciendo una imagen poco habitual durante varias horas y sin necesidad de equipos especializados. Además, las condiciones del cielo serán clave para disfrutarlo en mejores condiciones y seguir cada etapa del fenómeno. A continuación, te contamos cuándo ocurrirá, a qué hora podrá verse en Perú y qué otros fenómenos astronómicos destacarán durante el mes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.