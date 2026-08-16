Agosto cerrará con un evento astronómico llamativo, pues un eclipse lunar parcial de gran interés para los aficionados al cielo nocturno podrá observarse en distintos lugares. La Luna llena atravesará parte de la sombra proyectada por la Tierra y mostrará una apariencia más oscura y rojiza durante buena parte del fenómeno. Este espectáculo astronómico permitirá apreciar cómo la sombra terrestre cubre progresivamente una parte importante del satélite natural, ofreciendo una imagen poco habitual durante varias horas y sin necesidad de equipos especializados. Además, las condiciones del cielo serán clave para disfrutarlo en mejores condiciones y seguir cada etapa del fenómeno. A continuación, te contamos cuándo ocurrirá, a qué hora podrá verse en Perú y qué otros fenómenos astronómicos destacarán durante el mes.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL ECLIPSE LUNAR PARCIAL?

El eclipse lunar parcial tendrá lugar entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026. Según la Agencia Espacial del Perú - Conida, el fenómeno podrá apreciarse desde diferentes puntos del territorio nacional y tendrá una duración de varias horas, según informa el diario Perú21.

Eclipse Lunar parcial. (Fuente: iStock)

¿A QUÉ HORA PODRÁ VERSE EL ECLIPSE EN PERÚ?

En territorio peruano, el inicio del eclipse parcial está previsto aproximadamente para las 8:23 p.m. del jueves 27 de agosto. El fenómeno continuará durante la noche y podrá extenderse hasta las 2:01 a.m. del viernes 28.

El momento de mayor interés llegará cerca de las 11:13 p.m., cuando una parte importante de la superficie lunar se encuentre dentro de la sombra terrestre.

Si se toma en cuenta todo el proceso, desde la primera fase hasta el final del eclipse, la duración aproximada será de cinco horas y 38 minutos.

¿DÓNDE PODRÁ OBSERVARSE EL FENÓMENO EN PERÚ Y CÓMO APRECIARLO MEJOR?

El evento podrá seguirse desde distintas regiones del país. De acuerdo con la NASA, este eclipse también será visible en otras partes del mundo, entre ellas América, Europa, África y sectores del Pacífico Oriental.

Para disfrutar mejor del fenómeno, lo ideal será buscar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada del cielo. No será necesario utilizar equipos especiales, ya que el eclipse podrá observarse a simple vista y no representa ningún riesgo para la visión. Sin embargo, unos binoculares o un telescopio pequeño pueden permitir apreciar con mayor detalle el avance de la sombra sobre la Luna.

La NASA también recomienda permanecer al menos 30 minutos en un ambiente oscuro antes de observar el cielo, de modo que los ojos se adapten mejor a la falta de luz.

Imagen referencial: GEC

¿QUÉ OTROS FENÓMENOS HABRÁ DURANTE AGOSTO?

Agosto reunirá varios acontecimientos celestes visibles desde el Perú. Destacan los acercamientos aparentes (conjunciones) de la Luna con Saturno, Marte y Júpiter, apreciables a simple vista en el cielo nocturno. Asimismo, la observación del cúmulo globular M 15 requerirá el uso de binoculares o telescopio.

¿POR QUÉ LOS ECLIPSES LUNARES SON IMPORTANTES PARA LA CIENCIA?

Los eclipses lunares ofrecen a los científicos una oportunidad para estudiar cómo responde la superficie de la Luna ante cambios rápidos de temperatura. La información obtenida durante estos eventos permite conocer mejor la forma de sus cráteres y las características de los materiales que componen su superficie. Estos datos pueden ser valiosos para futuras misiones de exploración lunar, como Artemis, cuyo objetivo incluye el regreso de seres humanos a la Luna, según explica la agencia Andina.

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