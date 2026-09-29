Pensar en la jubilación va mucho más allá de colgar las herramientas de trabajo; implica garantizar estabilidad financiera, acceso a servicios sanitarios de calidad y un entorno propicio para disfrutar de la etapa del retiro. De acuerdo con los datos más recientes del Índice Global de Jubilación (GRI) 2026, elaborado por la firma Natixis Investment Managers en colaboración con CoreData Research, Perú se ubica en el puesto 38 de 44 países analizados.

Con un promedio general de desempeño del 48%, el territorio peruano mostró un leve avance de un escalón frente a la medición anterior (donde ocupó la casilla 39). De esta forma, Perú empata con México (38) y se sitúa por encima de naciones vecinas como Colombia (43), aunque continúa por detrás de Chile (37) y Estados Unidos (24).

A continuación, analizamos los pilares que destacan las fortalezas y las tareas pendientes del país en materia de retiro.

Fortalezas financieras: Perú lidera el ranking global de Finanzas en la Jubilación

A pesar de los desafíos socioeconómicos generales, el análisis de Natixis IM revela que el punto fuerte de Perú reside en el subíndice de Finanzas en la Jubilación, área en la que alcanza el primer lugar a nivel global con un sólido 74%.

Esta destacada posición se apoya en características demográficas y macroeconómicas particulares:

Baja carga fiscal: El país ostenta una de las presiones tributarias más reducidas dentro del informe (puesto 2).

El país ostenta una de las presiones tributarias más reducidas dentro del informe (puesto 2). Baja dependencia demográfica: Cuenta con una población joven en comparación con otros países evaluados (puesto 4).

Cuenta con una población joven en comparación con otros países evaluados (puesto 4). Indicadores macroeconómicos estables: Registra posiciones favorables en endeudamiento público (puesto 6), tasas de interés (puesto 9) y niveles comparativos de desempleo (puesto 26).

Asimismo, la biodiversidad y riqueza natural le otorgan a Perú una ventaja en el factor ambiental, situándose en la casilla 21 a escala mundial.

Los grandes desafíos: Brecha de ingresos, salud y calidad de vida

A pesar del sobresaliente rendimiento financiero a nivel macro, la realidad de los ciudadanos peruanos muestra marcadas deficiencias en las dimensiones sociales y de infraestructura. José Luis León, Country Manager de Natixis IM en Perú, resalta que la brecha salarial representa la principal falencia, ubicando al país en el último lugar en ingresos per cápita entre todas las economías evaluadas.

Las principales debilidades identificadas por el estudio comprenden:

1. Bienestar Material (Puesto 38 - 31%)

La marcada inequidad en la distribución de la riqueza y la alta informalidad laboral limitan la capacidad de ahorro de la población. La preocupación por el sustento futuro es palpable: según la Encuesta Global a Inversionistas Individuales de Natixis, el 39% de los peruanos teme convertirse en una carga económica para sus hijos (frente al 20% promedio global), mientras que el 38% prevé la necesidad de volver a trabajar tras jubilarse.

2. Sistema de Salud (Puesto 42 - 48%)

El nivel de gasto per cápita en salud resulta crítico (último lugar, puesto 44), evidenciando deficiencias estructurales de inversión en la atención médica que se perciben con mayor dureza en zonas rurales. Por su parte, la esperanza de vida se coloca en la posición 36.

3. Calidad de Vida (Puesto 42 - 48%)

Los indicadores vinculados a servicios básicos e infraestructura pública presentan retrocesos severos. Destacan las bajas calificaciones en agua y saneamiento (puesto 44) y calidad del aire (puesto 43), impulsadas por la contaminación vehicular en Lima y las limitaciones de agua potable en áreas de provincia.

Incertidumbre en gobernanza e inflación

Dentro del propio subíndice financiero existen contrates importantes. La inestabilidad política histórica y la debilidad institucional ubican a Perú en el puesto 42 en gobernanza, mientras que la pérdida de poder adquisitivo por presiones de inflación lo sitúa en el puesto 39.

Sin embargo, persiste cierto optimismo tributario entre los inversionistas locales: un 76% de los encuestados en Perú y Colombia confía en que las reformas fiscales vigentes o futuras les beneficiarán a largo plazo, cifra sustancialmente mayor al promedio mundial (48%).

¿Cuáles son los mejores países del mundo para jubilarse en 2026?

El informe de Natixis Investment Managers confirma la hegemonía de los países europeos en las primeras posiciones del ranking global:

Noruega (83%) – Lidera la tabla general. Irlanda (81%) – Conserva el segundo puesto. Países Bajos (79%) – Logra su mejor posición histórica ascendiendo al tercer lugar. Suiza – Se ubica en la cuarta casilla. Dinamarca – Cierra el top 5 global.

En cuanto a las potencias económicas globales, Alemania destaca en el puesto 7 con un 75%, mientras que el Reino Unido se posiciona en el lugar 15.