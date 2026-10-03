Sin plumas

Ir por una presa y terminar desplumados. Esa es la experiencia por la que acaban de pasar en Juntos por el Perú. Creían ellos que eran una especie de aves rapaces a punto de atrapar entre sus garras a los polluelos que se atrevieron a ganarles la segunda vuelta para mostrarles quién era gavilán y quién paloma en el escenario político actual... Y tuvieron que aprender por la vía áspera que, aleteando torpemente y con sangre en el ojo, no se puede salir de caza con esperanzas de éxito. Sus tres empeños principales para poner al gobierno contra las cuerdas –la moción de censura al ministro Astudillo, el archivamiento del pedido de facultades legislativas y la interpelación al titular de Educación, José Antonio Chang– se vinieron efectivamente abajo esta semana con estrépito, y los dejaron mascando su rabia y con una crisis de identidad severa. “Si no somos aguiluchos y ni siquiera mochuelos, ¿qué podremos ser?”, han de haberse preguntado. Una duda que tendrán que trasladarle al gran Julio Ramón.

El descalabro de los afanes matarifes de Juntos por el Perú, como se sabe, fue consecuencia de la progresiva reculada de los otros miembros de la coalición zurda que existe en el Congreso con respecto a las tres iniciativas ya mencionadas. Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno fueron recitando, uno tras otro, aquello de “con permisito, dijo Monchito” e hicieron mutis por el foro. Algunos de sus diputados anunciaron que estaban dispuestos a acompañar la supuesta operación de escarmiento hasta el final, pero sus jefecitos los dejaron colgados de la brocha, pues cayeron en la cuenta de que iban a hacer de comparsa en un ataque prematuro al Ejecutivo. Un ataque que les iba a costar políticamente al mostrarlos como mezquinos y rencorosos.

—Infame turba—

Lo entendió primero Alfonso López Chau y luego, quién diría, Ricardo Belmont. Y solo al final, Jorge Nieto, que se salió de la foto silbando. La sutileza de lo que estaba en juego, sin embargo, evadió a Roberto Sánchez. El caporal de Juntos por el Perú, en efecto, se precipitó por el despeñadero junto con sus condenas grandilocuentes del pedido de facultades (“un mamarracho”, según él) y del ministro del Interior (“no da la talla”, proclamó), y arrastró en su caída al vocero de su partido en Diputados, Ernesto Zunini, y a la inverosímil presidente de la Comisión de Constitución en esa misma cámara, Giannina Avendaño. Ambos hicieron de caja de resonancia de las sentencias terminantes de Sánchez y acabaron tan desplumados como él cuando sus presuntos aliados comenzaron a retirar sus firmas de la moción de censura a Astudillo o a manifestarse a favor de concederle al gobierno unas facultades acotadas.

El fallido panetón de las últimas elecciones, al parecer, estaba bajo la impresión de que era el líder de la oposición. Es seguramente por esa razón que dio por descontado que López Chau, Belmont y Nieto lo acompañarían hasta donde hiciera falta en sus locas delusiones, olvidando que ellos son sus competidores en la disputa por ese rol. Añejos, sí; pero competidores al fin. Y en esa medida, dispuestos a hacerse una bonita casaca con las plumas que han quedado regadas por el suelo tras este episodio.

El peligro para el Ejecutivo, por supuesto, no ha desaparecido. Particularmente, si continúa sin exhibir resultados importantes en su lucha contra el crimen. Todo sugiere, sin embargo, que la próxima vez se habrá de abatir sobre él algún ave de pico e ingenio más afilado, y no la turba de pajarracos que en esta ocasión se alborotó por algún olor a temprana descomposición que creyó percibir.