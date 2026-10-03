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Sin plumas

“En Juntos por el Perú, descubren que no son las aves rapaces que creían”.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    "El descalabro de los afanes matarifes de Juntos por el Perú, como se sabe, fue consecuencia de la progresiva reculada de los otros miembros de la coalición zurda que existe en el Congreso con respecto a las tres iniciativas ya mencionadas". Ilustración: El Comercio
    "El descalabro de los afanes matarifes de Juntos por el Perú, como se sabe, fue consecuencia de la progresiva reculada de los otros miembros de la coalición zurda que existe en el Congreso con respecto a las tres iniciativas ya mencionadas". Ilustración: El Comercio

    Ir por una presa y terminar desplumados. Esa es la experiencia por la que acaban de pasar en Juntos por el Perú. Creían ellos que eran una especie de aves rapaces a punto de atrapar entre sus garras a los polluelos que se atrevieron a ganarles la segunda vuelta para mostrarles quién era gavilán y quién paloma en el escenario político actual... Y tuvieron que aprender por la vía áspera que, aleteando torpemente y con sangre en el ojo, no se puede salir de caza con esperanzas de éxito. Sus tres empeños principales para poner al gobierno contra las cuerdas –la moción de censura al ministro Astudillo, el archivamiento del pedido de facultades legislativas y la interpelación al titular de Educación, José Antonio Chang– se vinieron efectivamente abajo esta semana con estrépito, y los dejaron mascando su rabia y con una crisis de identidad severa. “Si no somos aguiluchos y ni siquiera mochuelos, ¿qué podremos ser?”, han de haberse preguntado. Una duda que tendrán que trasladarle al gran Julio Ramón.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.