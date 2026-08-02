Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, volvió a captar la atención de millones de personas tras asegurar que actualmente tiene su cuenta bancaria en números rojos, a pesar de ser considerado uno de los creadores de contenido más exitosos y con mayor patrimonio del mundo. La afirmación generó sorpresa entre sus seguidores, ya que contrasta con las millonarias inversiones que realiza y las estimaciones que sitúan su fortuna en miles de millones de dólares. Sin embargo, detrás de esas declaraciones existe una explicación relacionada con la forma en que administra sus activos. Entender la diferencia entre tener un elevado patrimonio y disponer de dinero en efectivo ayuda a comprender cómo manejan sus recursos algunas de las personas más ricas del planeta.

¿POR QUÉ MRBEAST ASEGURA QUE SU CUENTA ESTÁ EN NÚMEROS ROJOS?

Durante una entrevista con The Wall Street Journal, MrBeast explicó que, aunque su patrimonio es enorme, no dispone de grandes cantidades de efectivo en su cuenta. “Tengo dinero en negativo ahora mismo. Pido prestado. Todos los que ven este vídeo tienen más dinero que yo en su cuenta bancaria”, afirmó. Incluso añadió que no tendría dinero para comprar comida en McDonald’s.

Estas declaraciones pueden parecer contradictorias, pero responden a la forma en que administra sus recursos, ya que gran parte de su riqueza permanece invertida en sus negocios y no convertida en dinero de libre disposición.

MrBeast. | Foto por NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿DÓNDE SE ENCUENTRA REALMENTE LA FORTUNA DEL YOUTUBER?

La mayor parte del patrimonio de Jimmy Donaldson no está depositada en una cuenta bancaria, sino representada por su participación en Beast Industries, empresa cuya valoración ronda los 5.000 millones de dólares. Según las estimaciones difundidas por Celebrity Net Worth, su fortuna alcanzaría unos 2.600 millones de dólares en 2026. Ese monto corresponde principalmente al valor de sus acciones, que solo se convierten en efectivo si decide venderlas, por lo que el patrimonio de una persona no siempre refleja el dinero disponible para gastar.

En el caso de MrBeast, su verdadera riqueza se mide por los activos que controla y el crecimiento de sus negocios, entre ellos Beast Industries, Feastables y el acuerdo con Amazon para Beast Games. Según recoge Xataka, su empresa facturó cerca de 500 millones de dólares en 2024 y proyectaba alcanzar los 900 millones durante 2025.

Ese respaldo financiero hace que las entidades bancarias estén dispuestas a otorgarle préstamos por grandes sumas con sus acciones como garantía, lo que le permite financiar inversiones millonarias y la producción de sus videos sin necesidad de vender parte de su participación en la compañía.

MrBeast. | Foto por FAYEZ NURELDINE / AFP

¿POR QUÉ PREFIERE PEDIR PRÉSTAMOS EN LUGAR DE VENDER SUS ACCIONES?

Vender acciones implica pagar impuestos sobre las ganancias obtenidas, lo que puede representar un desembolso muy elevado para quienes poseen grandes participaciones empresariales. En cambio, muchos multimillonarios utilizan esas acciones como garantía para solicitar créditos con condiciones favorables. Como el dinero recibido corresponde a un préstamo y no a un ingreso, no está sujeto a tributación inmediata.

Esa estrategia les permite obtener liquidez sin desprenderse de sus activos y conservar el control de sus compañías.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS DECLARACIONES DE MRBEAST?

La forma en que Jimmy Donaldson administra su dinero responde a una estrategia conocida como “buy, borrow, die” (compra, pide prestado, muere), utilizada desde hace décadas por algunas de las mayores fortunas del mundo. Este modelo consiste en conservar las acciones de una empresa, utilizarlas como garantía para acceder a préstamos y evitar venderlas para no generar una elevada carga tributaria.

Sin embargo, más allá del aspecto financiero, sus declaraciones también contribuyen a reforzar una imagen de empresario que reinvierte casi todo lo que gana y que no lleva una vida de grandes lujos. “Todo el mundo tiene más dinero que yo en su cuenta”, afirmó en declaraciones recogidas por Fortune. Incluso, en junio de 2025 comentó en su cuenta de X que le había pedido dinero prestado a su madre para cubrir los gastos de su boda, un mensaje que alimentó esa percepción entre sus seguidores.

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