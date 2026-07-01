Las redes sociales han dejado de ser únicamente espacios para compartir contenido y se han convertido en plataformas desde las que muchos creadores construyen empresas multimillonarias. Gracias a millones de seguidores, acuerdos con grandes marcas, lanzamientos de productos, producciones audiovisuales y diversas iniciativas empresariales, varios influencers han logrado generar ingresos que rivalizan con los de importantes compañías del entretenimiento. Esta tendencia queda clara en el más reciente ranking de Forbes, que destaca a los creadores de contenido con mayores ingresos entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Conoce quién lidera esta lista, qué influencers completan el top 10 y cuáles fueron los aspectos que los llevaron a convertirse en los creadores digitales con mayores ingresos del mundo.

¿QUIÉN ES EL INFLUENCER CON MÁS GANANCIAS EN EL MUNDO?

El primer lugar del ranking global de creadores de contenido es para Jimmy Donaldson, ampliamente reconocido como MrBeast. Su éxito económico es rotundo, alcanzando los 300 millones de dólares en ganancias.

Más allá de su labor como youtuber, Donaldson ha transformado su marca en un conglomerado multinacional que abarca desde la producción audiovisual y la venta de alimentos hasta herramientas analíticas avanzadas y licencias de productos, logrando una valoración empresarial de 5,000 millones de dólares.

Además, su reciente incursión en el sector de las finanzas personales mediante la adquisición de la aplicación Step refuerza su posición como líder indiscutible en la economía de los creadores.

MrBeast. (Foto: MrBeast/ Instagram)

¿QUÉ OTROS CREADORES DE CONTENIDO FIGURAN EN EL TOP 10?

La lista de los creadores más lucrativos de este año se complementa con diversas personalidades que dominan el panorama digital global:

Dhar Mann: Genera 65 millones de dólares gracias a sus historias inspiradoras que acumulan cientos de millones de vistas semanales.

Genera 65 millones de dólares gracias a sus historias inspiradoras que acumulan cientos de millones de vistas semanales. Steven Bartlett: Con 52 millones de dólares, dirige un holding valorado en 425 millones de dólares tras el éxito de su pódcast.

Con 52 millones de dólares, dirige un holding valorado en 425 millones de dólares tras el éxito de su pódcast. Markiplier: Acumula 38 millones de dólares, destacando recientemente por su incursión cinematográfica autofinanciada.

Acumula 38 millones de dólares, destacando recientemente por su incursión cinematográfica autofinanciada. Rhett y Link: El dúo cómico registra 37 millones de dólares mediante la producción constante de contenido y productos derivados.

El dúo cómico registra 37 millones de dólares mediante la producción constante de contenido y productos derivados. Codie Sanchez: Obtiene 31 millones de dólares al compartir estrategias para potenciar negocios tradicionales considerados convencionales

Obtiene 31 millones de dólares al compartir estrategias para potenciar negocios tradicionales considerados convencionales IShowSpeed: Con 30 millones de dólares, ha consolidado su marca mediante giras internacionales y colaboraciones globales.

Con 30 millones de dólares, ha consolidado su marca mediante giras internacionales y colaboraciones globales. Mark Rober: Recauda 30 millones de dólares por sus producciones científicas educativas y su empresa de kits pedagógicos.

Recauda 30 millones de dólares por sus producciones científicas educativas y su empresa de kits pedagógicos. Ms. Rachel: Alcanza los 26 millones de dólares gracias a su impacto masivo en el sector de la educación y entretenimiento infantil.

Alcanza los 26 millones de dólares gracias a su impacto masivo en el sector de la educación y entretenimiento infantil. Sr. Ballen: Logra 24 millones de dólares especializado en la narrativa de crímenes reales y misterios.

¿CÓMO ELABORÓ FORBES ESTE RANKING DE LOS CREADORES MÁS EXITOSOS?

Para elaborar esta clasificación, Forbes tomó en cuenta los resultados obtenidos entre marzo de 2025 y marzo de 2026. La publicación analizó distintos indicadores para medir el impacto y éxito de cada creador, entre ellos:

El tamaño total de su audiencia en redes sociales.

El nivel de interacción que generan sus publicaciones.

El desarrollo de empresas, marcas y otros emprendimientos propios.

Las ganancias obtenidas durante el periodo evaluado.

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