Increíble: estos son los influencers con más ganancias en el mundo | Foto: @mrbeast
Increíble: estos son los influencers con más ganancias en el mundo | Foto: @mrbeast
Por Redacción EC

Las redes sociales han dejado de ser únicamente espacios para compartir contenido y se han convertido en plataformas desde las que muchos creadores construyen empresas multimillonarias. Gracias a millones de seguidores, acuerdos con grandes marcas, lanzamientos de productos, producciones audiovisuales y diversas iniciativas empresariales, varios influencers han logrado generar ingresos que rivalizan con los de importantes compañías del entretenimiento. Esta tendencia queda clara en el más reciente ranking de Forbes, que destaca a los creadores de contenido con mayores ingresos entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Conoce quién lidera esta lista, qué influencers completan el top 10 y cuáles fueron los aspectos que los llevaron a convertirse en los creadores digitales con mayores ingresos del mundo.

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