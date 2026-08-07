Los mosquitos suelen cumplir funciones ecológicas relevantes al formar parte de diversos ecosistemas; aunque, algunas especies pueden transmitir enfermedades como dengue, zika y malaria, los cuales pueden llevar a la muerte a muchas personas. De hecho, debido a que se reproducen en ambientes con agua estancada, mantener los espacios limpios y eliminar posibles criaderos contribuye a reducir su propagación. Sin embargo, un grupo de investigadores reveló que estos insectos han desarrollado resistencia a determinados insecticidas, una situación que ha provocado una disminución en la efectividad de estos productos y, en consecuencia, una ligera reducción en su tasa de mortalidad. Frente a este escenario, la comunidad científica expresó su preocupación y emitió una alerta, al tiempo que explicó las razones que estarían detrás de este fenómeno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ EL MOSQUITO ESTARÍA DESARROLLANDO RESISTENCIA AL INSECTICIDA?

A través de una investigación publicada en la revista Frontiers in Tropical Diseases, científicos comprobaron que el mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, está desarrollando resistencia a la alfa-cipermetrina, un insecticida de uso frecuente. A pesar de que la disminución en la mortalidad al 97,91 % fue leve, los investigadores consideran que se trata de una señal temprana del desarrollo de resistencia.

Asimismo, el estudio reveló que estos insectos activan mecanismos de defensa al entrar en contacto con el insecticida, es decir, en particular la enzima beta-esterasa y la proteína CYP450, las cuales ayudan a desintoxicar su organismo y aumentan sus probabilidades de supervivencia frente a estos productos, conforme comparte el Diario AS.

Según la doctora Sarita Kumar, la resistencia de los mosquitos aún se encuentra en una etapa incipiente, por lo que existe margen para implementar estrategias de control e incluso revertir este proceso mediante la suspensión temporal del uso del insecticida. “Tenemos evidencias de que los mosquitos están desarrollando resistencia a los insecticidas”, explicó el zoólogo Rohit Lakhwani.

¿CUÁL ES EL MISTERIOSO RUIDO QUE SALE DEL OCÉNANO PACÍFICO, SEGÚN LA CIENCIA?

Los sensores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) detectaron un intenso sonido en el Pacífico Sur el 19 de mayo de 1997, cuya señal pudo registrarse a más de 5 000 kilómetros de distancia. Debido a la falta de una explicación inmediata, los investigadores denominaron al fenómeno como “The Bloop” y comenzaron a analizar su posible origen. Sin embargo, tras unos años, investigaciones realizadas con hidrófonos cerca de la Antártida determinaron que este misterioso sonido fue ocasionado por un criosismo, es decir, un fenómeno producido por el desprendimiento de grandes masas de hielo. Este hallazgo permitió descartar un origen biológico y la teoría sobre la existencia de un supuesto monstruo marino en las profundidades del océano, conforme comparte La República.