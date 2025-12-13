El aporte de la mujer a nivel global, y en diversas áreas, hoy es resaltado por parte de Forbes, la revista especializada en el mundo de los negocios que mediante la presentación del listado donde figuran “Las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo”. De acuerdo al ranking dado a conocer el 10 de diciembre 2025, y que abarca variados rubros, finalmente se revelaron los nombres de aquellas líderes cuyas historias inspiran e influyen en sus respectivos campos de trabajo.

ESTAS SON LAS 100 MUJERES MÁS PODEROSAS DEL MUNDO EN 2025, SEGÚN FORBES

La contribución femenina exalta el desarrollo socio-económico de una comunidad, y aunque aún existen brechas de género por cerrar respecto a las oportunidades de acceso, sin duda hoy la mujer desempeña un papel fundamental en la sociedad y diversos ámbitos que hacia diciembre 2025 termina resaltando Forbes mediante la elaboración de vigésima segunda lista anual.

Desde presidentes ejecutivas hasta cantantes, ahora puedes encontrar en el ranking donde figuran las 100 más poderosas del presente año, y que ofrece un enfoque centrado en la evaluación de criterios vinculados al “dinero, medios, impacto y esferas de influencia”.

A continuación, y como parte del centenar de figuras públicas seleccionadas por parte de Forbes, te te compartimos los nombres de las 10 mujeres cuyo trabajo sobresale a nivel global, y entre las cuales figura una latinoamericana:

10- LISA SU (Presidenta y directora ejecutiva de AMD)

9- ABIGAIL JOHNSON (Directora ejecutiva de Fidelity Investments)

8- JANE FRASER (Directora ejecutiva de Citi)

7- MARY BARRA (Directora Ejecutiva de General Motors)

6- JULIE SWEET (CEO de Accenture)

5- CLAUDIA SHEINBAUM (Presidente de México)

4- GIORGIA MELONI (Primera Ministra de Italia)

3- SANAE TAKAICHI (Primera Ministra de Japón)

2- CHRISTINE LAGARDE (Presidente del Banco Central Europeo)

1- URSULA VON DER LEYEN (Presidente de la Comisión Europea)

Cabe resaltar, que asimismo la vigésima segunda lista anual de “Las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo” 2025, nos presenta la inclusión de Beyonce, por ejemplo, MacKenzie Scott, Melinda French Gates, Ana Patricia Botín, presidente del Banco Santander, y hasta la búlgara Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI).

DANIELA DARCOURT Y OTRAS 49 MUJERES FUERON LAS MÁS PODEROSAS DEL PERÚ EN 2024, SEGÚN FORBES

Desde atletas hasta cantantes, y también CEO, puedes encontrar en la tercera edición digital anual publicada por la prestigiosa plataforma internacional de noticias, que para esta ocasión ofrece un enfoque centrado en la evaluación de criterios vinculados a las áreas de negocios, ciencia, entretenimiento, emprendimiento y deporte.

Según refiere Forbes Perú entre las páginas 51 y 65, este es el Top 10 de “Las 50 Mujeres Más Poderosas de Perú” tras medir, por ejemplo, “los recursos que administran”, “número de colaboradores que tienen sus organizaciones”, y también “influencia creativa” a fin de buscar cerrar brechas de género, y acabar con estereotipos a nivel nacional:

1- DANIELA DARCOURT (Cantante, compositora, bailarina y actriz)

2- MIRELLA VELÁSQUEZ (CEO de Hermes)

3- GABRIELA LEÓN (Chef y fundadora de Lady Bee)

4- ADA GALLEGOS (Directora Ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú - ASUP)

5- ALEXANDRA BONNEMAISON (Gerente general de Audi Perú)

6- ALICIA SÁNCHEZ MALDONADO (Artesana)

7- ANA BELAUNDE (Fundadora y chef de Limaná)

8- ARACELY QUISPE NEIRA (Ingeniera astronáutica que integró el programa del telescopio espacial James Webb)

9- ANGGELA SARA (CEO de IMSA Perú, empresa que fabrica maquinaria para las industrias de café y cacao)

10- CAROLINA TRIVELLI (Investigadora Principal del Instituto de Estudios Peruanos)

Asimismo, el extenso listado aleatorio la conforman líderes en la industria de la moda como Annaiss Yucra que en 2023 recibió premio a Mejor Proyecto de Impacto Positivo en Latinoamérica por parte del Latin American Fashion Summit (LAFS), la astrofísica y divulgadora científica Carla Arce, Deb Reyes como Director of Product en Google LATAM, la ingeniera mecatrónica Karen Cuba, y en el rubro gastronómico Pía León al mando de Kjolle.

Continúa la relación elaborada por Forbes con sede en Perú, incluyendo a deportistas que nos representaron en París 2024 como Evelyn Inga quien ocupó el puesto 8 en la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética obteniendo diploma olímpico, y Kimberly García, mientras que actualmente Dunia Felices es la paranadadora que competirá por una medalla sobre suelo francés siendo una de “Las 50 Mujeres Más Poderosas” del país.