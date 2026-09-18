Por Redacción EC

La lectura forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y, más allá de permitir el acceso a nuevos conocimientos, puede convertirse en una actividad vinculada con el aprendizaje, la imaginación y el desarrollo del pensamiento. El tiempo destinado a leer también permite observar los hábitos culturales de distintas sociedades, pues no todos los países mantienen la misma relación con los libros, las publicaciones digitales u otros contenidos escritos. Bajo esa perspectiva, un listado elaborado por World Atlas pone el foco no en la cantidad de ejemplares que se leen, sino en las horas que los habitantes de diferentes naciones dedican semanalmente a esta actividad. Los resultados muestran una particular distribución entre Asia, Europa, África, Oceanía y América Latina, donde un solo país de la región consiguió posicionarse dentro de los primeros 15 lugares.