La lectura forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y, más allá de permitir el acceso a nuevos conocimientos, puede convertirse en una actividad vinculada con el aprendizaje, la imaginación y el desarrollo del pensamiento. El tiempo destinado a leer también permite observar los hábitos culturales de distintas sociedades, pues no todos los países mantienen la misma relación con los libros, las publicaciones digitales u otros contenidos escritos. Bajo esa perspectiva, un listado elaborado por World Atlas pone el foco no en la cantidad de ejemplares que se leen, sino en las horas que los habitantes de diferentes naciones dedican semanalmente a esta actividad. Los resultados muestran una particular distribución entre Asia, Europa, África, Oceanía y América Latina, donde un solo país de la región consiguió posicionarse dentro de los primeros 15 lugares.

India encabeza la lista mundial

El primer puesto del listado corresponde a India, cuyos habitantes destinan un promedio de 10,7 horas por semana a la lectura. La cifra la coloca por encima del resto de países considerados en la clasificación y muestra el importante tiempo que puede llegar a ocupar esta actividad en la rutina de su población.

Tailandia se encuentra en la segunda posición con 9,4 horas semanales, mientras que China completa los tres primeros lugares con un promedio de 8 horas. De esta manera, las tres primeras posiciones están ocupadas por países asiáticos, aunque el resto de la clasificación presenta una mayor diversidad geográfica.

Así continúa el top 10

Filipinas aparece en el cuarto lugar con 7,6 horas de lectura por semana, seguida por Egipto, que registra 7,5 horas. República Checa ocupa la sexta posición con 7,4 horas, mientras que Suecia aparece posteriormente con 7,1 horas semanales.

El octavo puesto corresponde a Francia, con 6,9 horas, y después figuran Hungría y Arabia Saudita, ambos con un promedio de 6,8 horas. Las cifras reflejan que las diferencias entre varios de los países ubicados en la parte superior del listado son relativamente reducidas.

Venezuela destaca entre los latinoamericanos

Uno de los datos que más llama la atención aparece al revisar la participación de América Latina. Venezuela se ubica en el puesto 13 del ranking mundial, con un promedio de 6,4 horas semanales dedicadas a la lectura, convirtiéndose en la única nación latinoamericana que aparece dentro de los primeros 15 lugares.

En posiciones posteriores figuran México, con 5,5 horas por semana, y Brasil, con 5,2. De acuerdo con esta clasificación, Venezuela también es el único país sudamericano situado dentro del top 15.

El top 15 completo

El listado de World Atlas está integrado por países de diferentes regiones, aunque Asia concentra varias de las posiciones superiores. India lidera con 10,7 horas semanales, seguida por Tailandia (9,4), China (8), Filipinas (7,6), Egipto (7,5), República Checa (7,4), Suecia (7,1), Francia (6,9), Hungría (6,8) y Arabia Saudita (6,8).

La clasificación se completa con Hong Kong, que registra 6,7 horas; Polonia, con 6,5; Venezuela, con 6,4; y Sudáfrica y Australia, ambos con 6,3 horas. Así, el ranking permite conocer cuáles son los países que, según los datos recopilados, destinan más tiempo semanal a la lectura.

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