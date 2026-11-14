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Resumen

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Escudo policial en un uniforme durante la ceremonia de graduación de los nuevos alumnos de la Academia de Policía en Damasco, Siria. 20 de febrero de 2025. EFE/EPA/BILAL AL HAMMOUD
Escudo policial en un uniforme durante la ceremonia de graduación de los nuevos alumnos de la Academia de Policía en Damasco, Siria. 20 de febrero de 2025. EFE/EPA/BILAL AL HAMMOUD
Por Agencia EFE

Al menos un hombre y una niña murieron y otras dos personas resultaron heridas tras la explosión este sábado de un coche cargado de explosivos en la ciudad de Jaramana, a las afueras de Damasco, informaron medios oficiales sirios.

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