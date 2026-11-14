Al menos un hombre y una niña murieron y otras dos personas resultaron heridas tras la explosión este sábado de un coche cargado de explosivos en la ciudad de Jaramana, a las afueras de Damasco, informaron medios oficiales sirios.

La explosión tuvo lugar en el barrio Al Naseem. “La información preliminar apunta a que fue causada por un artefacto explosivo improvisado colocado en un automóvil cerca de una fábrica de baterías” , explicó la cadena estatal Al Ikhbariya, que cita a fuentes de seguridad.

Añadió que equipos de la Defensa Civil acordonaron el lugar y que las autoridades “han comenzado a evaluar los daños y a brindar asistencia médica a los heridos”.

Por su parte, la agencia de noticias oficial siria, Sana, destacó que las autoridades “abrieron investigación para esclarecer los detalles de la explosión”.

Jaramana se ubica en el suroeste de Siria, a unos 3 kilómetros al sureste del centro de Damasco, formando parte directa de su área metropolitana, y alberga una importante comunidad drusa.

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Siria ha sufrido en los últimos meses varios incidentes con vehículos y explosivos; el último fue el pasado 1 de septiembre, cuando cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras una explosión de un coche cargado de municiones en Idlib, en el noroeste.

También el 6 de agosto dos personas murieron y otras 13 resultaron heridas por la explosión de una bomba dentro de un microbús en Jaramana.

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