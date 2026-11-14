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Resumen

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El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu; y el líder opositor, Gadi Eisenkot. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu; y el líder opositor, Gadi Eisenkot. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Por Agencia EFE

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió este sábado al líder opositor Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno, negociar “sin condiciones previas” un Gobierno de unidad nacional frente al programa nuclear de Irán, que excluya a los partidos árabes, a los que volvió a acusar de apoyar el terrorismo.

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