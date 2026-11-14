En la Roma antigua, una basílica era un gran edificio público, sede de tribunales, reuniones comerciales y actos administrativos. Un foro para magistrados, curiales y comerciantes. La primera de ellas se levantó en la capital del imperio hacia el año 204 antes de la era cristiana, durante el consulado de Catón el viejo, y desde entonces no cesaron de construirse tanto en Roma como en provincias, alcanzando su mayor importancia durante el imperio. Ser las basílicas los primeros edificios paganos destinados al culto cristiano determinó que fueran tomadas como modelo para las futuras iglesias.

La primitiva basílica de San Pedro fue construida por el Emperador Constantino a petición del papa San Silvestre, quien ejerció su pontificado entre 314 y 335. Se situaba en el lugar donde estuvo el circo de Nerón, donde, se asegura, San Pedro sufrió su martirio. Estaba precedida por un atrio rodeado de iglesias más pequeñas, capillas y conventos, adornada con mosaicos y mármoles. Cuentan que Carlomagno recibió de ella, en el año 800, la corona imperial de manos de León III.

Una nueva basílica

Para Catherine Fletcher, historiadora británica especializada en el Renacimiento italiano, invitada al Hay Festival de Arequipa para presentar su libro “Los caminos a Roma” (Taurus) no es casualidad que el Renacimiento italiano ocurriera en un momento de expansión global del catolicismo desde Roma. “Si quieres extender el catolicismo por el mundo, necesitas tener un espléndido lugar central”, explica. En efecto, una nueva Basílica de San Pedro debía tener ese propósito irradiador.

A mediados del siglo XV comenzó la reconstrucción del nuevo templo. Como explica la investigadora, por entonces se estaba invirtiendo una gran cantidad de esfuerzo y recursos en restaurar toda la ciudad para recuperar el esplendor perdido. “Roma había caído en franco deterioro durante el período medieval. De hecho, durante 80 años los papas prefirieron gobernar desde Aviñón, en el sur de Francia”, afirma. Así, como explica Fletcher, tenemos a una Roma renaciendo y reconstruyéndose para enfrentar el desafío que supuso el protestantismo, luego de que en el año 1517, Martín Lutero publicara su desafío a la Iglesia católica.

Este impulso reconstructivo se inspiró en la gran arquitectura del mundo antiguo. “Tanto en la arquitectura como en el arte del Renacimiento se pueden ver ecos muy conscientes de los edificios antiguos, ya sean las grandes cúpulas de edificios como el Panteón, la Basílica de Majencio (concluida por Constantino), o algunos de los edificios del antiguo Foro. De hecho, a veces las construcciones renacentistas reutilizan literalmente piezas romanas”, explica la catedrática de Historia en la Manchester Metropolitan University. “Por ejemplo, las columnas que sostienen hoy la Basílica de San Pedro, en parte proyectadas por Miguel Ángel, reciclaron las columnas del templo anterior construido por Constantino, trasladadas al nuevo edificio”, cuenta.

Un siglo en obras

La construcción de todo el complejo de San Pedro llevó más de un siglo. Los planes iniciales de lo que se proyectaba una reconstrucción parcial estaban listos hacia 1506, bajo el papado de Julio II. “Al principio, se le encargó a los arquitectos trazar los primeros planos, pero el estallido de guerras como la de la Liga de Cambrai (1508-1516) impidió su construcción durante las primeras décadas del siglo XVI. “Llevaría mucho tiempo sacar adelante el proyecto”, señala Fletcher, advirtiendo los cambios en las corrientes artísticas en boga y los conflictos a la hora de diseñar nuevas etapas de la basílica: “Hacia 1509, tenemos a Miguel Ángel pintando el techo de la Capilla Sixtina. Luego realiza “El Juicio Final” en la década de 1540. Por entonces el artista ya había empezado una transición, no aún hacia el Barroco, pero sí hacia el manierismo, alejándose del estilo clásico renacentista. “El juicio final” generó inmediatamente controversia por la cantidad de desnudos en escena”, explica.

Según la historiadora británica, otra razón para la demora en la construcción se debió a los múltiples problemas en la reconstrucción del antiguo templo. “Cuando Miguel Ángel fue nombrado arquitecto en 1546, tuvo que deshacer parte del trabajo de los arquitectos anteriores, despedir a los antiguos trabajadores y traer a su propio equipo de construcción para empezar de nuevo”, explica. Por fin, el 18 de noviembre del año 1626, el nuevo edificio fue consagrado y entregado al servicio público. Tras más de un siglo de obras, San Pedro no solo se levantó como epicentro de la fe católica, sino como escenario de tensiones entre las corrientes artísticas. “Aunque hacia el final del proyecto la basílica se inclinó hacia los elementos barrocos, el arte expresado tanto en la Capilla Sixtina como en las estancias pintadas por Rafael representa, firmemente, la culminación del arte renacentista en Roma”, añade la especialista.

Medidas magníficas

Con una superficie de 15.160 metros cuadrados, San Pedro es la mayor de las iglesias del mundo. Su fachada tiene 112.60 metros de ancho y 44.30 de alto, con ocho columnas, cuatro pilastras y seis semipilastras corintias. Remata con una balaustrada y la adornan estatuas del Salvador y los Apóstoles, de 5.70 metros. Sobre la puerta del centro está la “logia” donde el Papa recibe la tiara desde donde ofrece la bendición al pueblo reunido en la plaza. Su pórtico, de 71 metros de ancho, 20 de alto y 13.50 de fondo, es notable por su decorado: sus cinco entradas están flanqueadas por columnas antiguas de mármol violáceo procedente de África.

Su interior, de colosales dimensiones, es grandioso e imponente. Lo que más se admira es el ancho de la nave y del crucero y los cuatro grandes pilares de la cúspide. En la nave principal hay cuatro pilares a cada lado, con pilastras corintias y ricos arquitrabes sobre los cuales se apoyan los arcos.

Delante de uno de los pilares de la derecha está la estatua de bronce de San Pedro, cuyo pie derecho se encuentra ya gastado de tantos besos y pasadas de mano de los fieles. El altar mayor se ubica sobre la tumba de San Pedro. Una doble escalera de mármol conduce al fondo de la cueva y puertas de bronce dorado cierran el nicho que contiene el sarcófago del santo.

Si bien una descripción detallada del templo resultaría interminable, limitémonos a listar sus tesoros más visitados por los privilegiados turistas: la célebre “Pietá” de Miguel Angel; el sarcófago cristiano de la primitiva iglesia de San Pedro; una columna procedente del templo de Jerusalén; la capilla Gregoriana con la tumba de Gregorio XVI, Benito XIV y San Gregorio Nacianceno; la capilla de la Columna donde yacen los restos de San León II, León III y León IV; la gran capilla del coro, y el precioso tesoro de la iglesia, en donde, entre otros objetos, se guarda la dalmática que llevaba Carlomagno el día de su coronación.