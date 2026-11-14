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Resumen

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Con una superficie de 15.160 metros cuadrados, la Basílica de San Pedro en Roma es el templo católico más grande del mundo. (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)
Con una superficie de 15.160 metros cuadrados, la Basílica de San Pedro en Roma es el templo católico más grande del mundo. (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Enrique Planas

En la Roma antigua, una basílica era un gran edificio público, sede de tribunales, reuniones comerciales y actos administrativos. Un foro para magistrados, curiales y comerciantes. La primera de ellas se levantó en la capital del imperio hacia el año 204 antes de la era cristiana, durante el consulado de Catón el viejo, y desde entonces no cesaron de construirse tanto en Roma como en provincias, alcanzando su mayor importancia durante el imperio. Ser las basílicas los primeros edificios paganos destinados al culto cristiano determinó que fueran tomadas como modelo para las futuras iglesias.

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