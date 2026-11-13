“Libres bajo la gracia”, el libro que reúne la primera colección publicada de Robert Prevost antes de convertirse en el papa León XIV, ya está disponible en las principales librerías del Perú. Nacido de su experiencia al frente de la Orden de San Agustín, el texto ofrece reflexiones de espiritualidad e inspiración. El título de la obra se inspira en la Regla de San Agustín, en la que el Obispo de Hipona, en el último capítulo, exhorta a sus monjes a “observar estas normas con amor, como amantes de la belleza espiritual y exudando la fragancia de Cristo en su santa convivencia, no como esclavos bajo la ley, sino como hombres libres bajo la gracia”.

A continuación, compartimos un fragmento del libro, que corresponde a la alocución de apertura pronunciada el 7 de enero de 2013 en el Cuzco por Robert Prevost, entonces Prior General de la Orden de San Agustín.

En este documento histórico, emitido durante el I Capítulo Ordinario del Vicariato San Agustín de Apurímac en el marco del Año de la Fe y bajo los ecos del Sínodo sobre la Nueva Evangelización, Prevost marcó un hito de transición para la Iglesia en el Perú al destacar la presencia histórica de la Provincia de Italia y la asunción del padre Lizardo Estrada como el primer vicario peruano. A continuación, el texto íntegro de su mensaje sobre los desafíos pastorales, la conversión personal y la unidad de la comunidad agustiniana:

Cristo es el centro de nuestra vida

Alocución de apertura del Capítulo Ordinario del Vicariato San Agustín de Apurímac

Cuzco, Perú, 7 de enero de 2013

Quiero empezar estas reflexiones con las palabras del Salmo 62, muy conocido por todos nosotros, rezado con frecuencia en la oración de la mañana, especialmente durante tiempos de fiesta.

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti;

mi carne tiene ansia de ti,

como tierra reseca, agostada, sin agua.

Es aquí, con la actitud y la experiencia del salmista, que comienzo esta reflexión, porque es aquí donde encontramos el sentido de nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, nace y encuentra su razón de ser en la búsqueda de Dios, en la sed de Aquel que nos llamó, por quien nosotros hemos dado la vida.

Este es el primer Capítulo Ordinario de la Orden durante el Año de la Fe y podemos decir entonces que nuestro encuentro, el trabajo que realizaremos durante los próximos días, tiene un significado grande para nosotros, para el Vicariato de Apurímac, para la Provincia de Italia, las cuatro circunscripciones del Perú, para toda la Orden. Vivir esta experiencia de un Capítulo que tiene su trabajo, sus exigencias, su ritmo y sus objetivos, adquiere sentido solo cuando los participantes comienzan desde la experiencia de fe, la convicción de que Cristo es el centro de nuestra vida y nosotros estamos aquí porque es Cristo quien nos ha llamado.

El año 2013 es un año de preparación en la Orden. Como todos saben, empezando el día 28 de agosto de este año, se celebrará el Capítulo General Ordinario. El Consejo General ha querido invitar a todos los miembros de la Orden a participar en la preparación para el Capítulo y, por tanto, ha creado una comisión especial, que tiene como tarea el desafío de pensar en el futuro. Para ayudarnos en este proceso, hemos preparado una lista de 16 temas que serán enviados a todas las circunscripciones durante los próximos meses. Son reflexiones breves, que podrán servir en cada comunidad para promover un diálogo común, con la esperanza de involucrar a todos durante este tiempo de preparación. Quisiera mencionar dos de los primeros temas que han sido publicados, porque tienen su importancia también para este Vicariato y podrían servir como elemento de reflexión en la preparación del programa para los próximos cuatro años.

Promover la unidad, tema central de nuestro carisma, desafío para todos y elemento que sirve para ayudarnos en la realización de la misión que tenemos como agustinos.

Compartir todos los bienes, vivir con el espíritu de una auténtica comunión de bienes, para poder ser testimonio de la comunidad cristiana buscada y deseada por nuestro Padre san Agustín.

Como todos saben, en el mes de octubre del año pasado, la Iglesia vivió la experiencia del Sínodo de los Obispos, en el cual el suscrito tuvo el privilegio de participar. El tema del Sínodo ha sido «La nueva evangelización para la transmisión de la fe» y este tema tiene también su importancia en el contexto de este Capítulo que estamos por iniciar. El concepto de la «nueva evangelización» nació con la idea de buscar una respuesta actual y eficaz frente a los desafíos que vive la Iglesia en Europa, pero durante estos últimos años, se ha visto más y más la necesidad de renovar toda la misión de la Iglesia, misión fundacional encontrada en los mismos Evangelios, de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Podemos decir que hace falta en toda la Iglesia renovar nuestro compromiso y buscar nuevos métodos y entusiasmo para anunciar la Buena Nueva. Y los agustinos también están llamados a participar, desde nuestro carisma, en esta misión. En el Sínodo, se repitió varias veces que la evangelización empieza desde una actitud de conversión personal y sobre este aspecto, conociendo la experiencia de nuestro Padre san Agustín, podemos decir que la conversión es un proceso de toda la vida.

El Sínodo habló también de la importancia de las comunidades de fe y del papel que la vida consagrada puede tomar en la formación y en el acompañamiento de estas comunidades. En las parroquias y también en otras formas de vida eclesial, la Iglesia reconoce el valor de las pequeñas comunidades, lugares donde los miembros de la Iglesia pueden encontrar a Cristo compartiendo la fe y la vida con otros en el estilo de vida que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, auténtica comunidad cristiana. En la oración, en el diálogo, en el compartir de las experiencias de vida, la comunidad es un lugar de encuentro con Cristo y es significativa en la misión de la evangelización. Parte de nuestro servicio a la Iglesia es la formación de estas comunidades.

Quiero compartir algunas reflexiones sobre aspectos de la vida de este Vicariato.

Empiezo con una palabra sobre la relación entre la Provincia de Italia y el Vicariato. En primer lugar, creo que es importante reconocer, agradecer y felicitar la decisión de traer a todo el Consejo de la Provincia a este Capítulo. Seguramente, es la primera vez en la historia de la misión de la Orden en Apurímac que se da un acontecimiento como este. Aquí, en un momento importante en la historia del Vicariato, hay una oportunidad especial para fomentar la relación, el conocimiento entre los miembros del Vicariato y la Provincia, y se pueden renovar y fortalecer los vínculos de fraternidad y apoyo que existen entre las dos circunscripciones.

Somos testigos de otro acontecimiento: por primera vez, tendremos en Apurímac un vicario peruano, en la persona del P. Lizardo Estrada. Son de verdad tiempos de transición y es importan-te poder contar con el compromiso de todos para que este próximo periodo de gobierno pueda realizar los proyectos y los programas que el mismo Capítulo decidirá. Tenemos que mirar hacia el futuro y caminar con confianza, si todos estamos dispuestos a trabajar unidos, con la meta de promover la verdadera unidad entre todos.

Cuando hablamos del futuro del Vicariato, es importante tomar en cuenta la misión acá —en la Prelatura de Chuquibambilla y en Cuzco—, pero es también importante recordar y cultivar nuestro sentido de pertenencia a la Orden. Entre los materiales que tienen preparados para el estudio esta semana, hay una propuesta que habla de la creación de una nueva Provincia en el Perú, desde los tres Vicariatos de Iquitos, Chulucanas y Apurímac. Es una propuesta que no excluye la posibilidad de una unificación eventual también con la Provincia Nuestra Señora de Gracia de Lima. Pero vista la realidad en la dificultad de avanzar hacia una única Provincia en el Perú, un hermano del Vicariato de Iquitos ha preparado la propuesta que ha sido enviada a los tres Vicaria-tos, para que sea un tema de reflexión en los capítulos o asambleas de estos próximos meses. Una unión de los tres Vicariatos, que trabajan juntos desde hace años sobre todo en la formación inicial, podría crear la posibilidad de una nueva voz, un nuevo testimonio más claro y eficaz, en la Iglesia en el Perú. Los proyectos actuales pueden continuar y he insistido mucho en la necesidad de continuar trabajando en las cuatro circunscripciones en el único noviciado en Lima. Al mismo tiempo, ustedes y los miembros de los otros Vicariatos tienen el futuro en sus manos, con la posibilidad de crear y promover una nueva presencia de la Orden en el Perú. En todos los temas que van a estudiar durante los próximos días, podemos afirmar que tienen el futuro en sus manos. Asumir los retos que tienen por delante va a exigir esfuerzo y compromiso, a todo nivel, empezando con la vida de cada uno de ustedes. Luego, en las comunidades locales y también como Vicariato, tienen la posibilidad de ofrecer mucho como agustinos al mundo en que vivimos. Para lograr esta actitud frente a los desafíos, es importante subrayar el valor y la importancia de la formación permanente. Muchas veces, pensamos en la formación permanente como un curso o un programa, que dura tantos días, semanas o meses y que luego puede tener o no un impacto significativo en la vida personal o comunitaria. Pero no se puede dejar así la formación permanente. Más bien, tenemos que comprender que la formación es continua, constante, una actitud de vida, que puede cambiar la manera de vivir y de trabajar en la misión. Una vez más, tenemos que comenzar desde una auténtica conversión de vida.

Hermanos, trabajemos durante los próximos días en este Capítulo para llegar a tomar decisiones firmes y efectivas, que nos ayudarán a caminar juntos, en la búsqueda del verdadero bien común, con Cristo al centro de nuestra vida, para ofrecer al mundo un testimonio de vida que refleje nuestra fe y que anuncie al mundo la Buena Nueva.