El libro “Libres bajo la gracia”, bajo el sello de editorial Origen, perteneciente a Penguin Random House Grupo Editorial, está disponible en librerías peruanas a un precio de 79 soles.
El libro “Libres bajo la gracia”, bajo el sello de editorial Origen, perteneciente a Penguin Random House Grupo Editorial, está disponible en librerías peruanas a un precio de 79 soles.
Por Redacción EC

“Libres bajo la gracia”, el libro que reúne la primera colección publicada de Robert Prevost antes de convertirse en el papa León XIV, ya está disponible en las principales librerías del Perú. Nacido de su experiencia al frente de la Orden de San Agustín, el texto ofrece reflexiones de espiritualidad e inspiración. El título de la obra se inspira en la Regla de San Agustín, en la que el Obispo de Hipona, en el último capítulo, exhorta a sus monjes a “observar estas normas con amor, como amantes de la belleza espiritual y exudando la fragancia de Cristo en su santa convivencia, no como esclavos bajo la ley, sino como hombres libres bajo la gracia”.

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