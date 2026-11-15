Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, a pocas horas de que culmine su viaje apostólico, miles de fieles se preparan para participar en la Santa Misa que presidirá el pontífice en la Base Aérea Las Palmas. Ante ello, con el objetivo de garantizar la seguridad y mantener el orden en el recinto, la Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer la lista de objetos cuyo ingreso estará prohibido. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ OBJETOS ESTÁN PROHIBIDOS DE INGRESAR A LA SANTA MISA DEL PAPA LEÓN XIV?

Este lunes 16 de noviembre, el papa León XIV llevará a cabo la Santa Misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas desde las 10:30 a. m. ante más de un millón de personas. Frente a esta gran actividad religiosa, en declaraciones para Andina, el jefe de la Región Policial Lima Centro, el general PNP Víctor Hugo Meza Farfán, anunció que no se podrá ingresar a la celebración eucarística con artículos como, por ejemplo, sustancias prohibida, punteros laser, palos de banderas, pancartas, bebidas alcohólicas, armas de fuego, pirotécnicos, mochilas, entre otros.

Asimismo, el general de la Policía instó a los asistentes a presentar su documento de identidad en la puerta de ingreso, además de que está autorizado llevar protección solar y botellas de agua de plástico. Estas recomendaciones buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los más de 1,2 millones de fieles que asistirán al encuentro religioso con el santo padre. “Está prohibido el acceso con armas de fuego. No se va a tolerar el ingreso de algún tipo de licor o de alguna sustancia prohibida. No traigan pirotécnicos, la alegría se vive desde adentro. No pongamos en riesgo a las personas”, indicó.

¿QUIÉNES PODRÁN VIAJAR GRATIS EN LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA POR LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

En el marco de las últimas actividades del papa León XIV en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció una buena noticia para los miles de feligreses que asistirán a la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas (Surco): la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá acceso gratuito durante 24 horas. Es decir, desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, la Línea 1 ofrecerá viajes gratuitos, 142 recorridos adicionales y servicio ininterrumpido. De esta manera, los feligreses que viven lejos del recinto podrán trasladarse y asistir a la celebración eucarística sin inconvenientes.

Asimismo, el MTC dejó en claro que, durante la jornada de transporte gratuito, las boleterías y las máquinas de autoservicio permanecerán inhabilitadas, por lo que los usuarios no podrán comprar ni recargar sus tarjetas en ese momento. Finalmente, exhortó a los usuarios del tren a organizar sus desplazamientos antes de salir de casa, acudir a las estaciones con la debida anticipación y respetar las instrucciones del personal encargado de mantener el orden y la seguridad durante el recorrido. “El MTC se suma a este importante mensaje que brindará el Santo Padre en coordinación con la Línea 1, esta importante medida permitirá que, de manera gratuita, los usuarios puedan asistir con tranquilidad a la misa que se realizará en la Base Aérea de Las Palmas”, dijo el ministro Angello Tangherlini.