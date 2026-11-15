Por Redacción EC

Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, a pocas horas de que culmine su viaje apostólico, miles de fieles se preparan para participar en la Santa Misa que presidirá el pontífice en la Base Aérea Las Palmas. Ante ello, con el objetivo de garantizar la seguridad y mantener el orden en el recinto, la Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer la lista de objetos cuyo ingreso estará prohibido. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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