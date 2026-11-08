Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ilustración del “Corriere della Sera” de 1903, que muestra al papa León XIII asistido por un operador, mientras el fonógrafo registra la bendición del pontífice.
Ilustración del “Corriere della Sera” de 1903, que muestra al papa León XIII asistido por un operador, mientras el fonógrafo registra la bendición del pontífice.
/ DEA / A. DAGLI ORTI
Por Giancarlo Cappello

Iquitos, febrero de 1985: la multitud corea al Papa y Juan Pablo II devuelve el cariño en medio de su discurso: “El Papa se siente charapa”, afirma. El acento polaco no estorba. Acaso ayuda: ese hombre que viene de tan lejos acaba de convertirse en uno de los nuestros.Hay maneras de ganarse al público y luego está esta.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?