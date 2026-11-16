Papa León XIV es nombrado hermano mayor universal de todas las hermandades del Señor de los Milagros. (Foto: Andina)
Papa León XIV es nombrado hermano mayor universal de todas las hermandades del Señor de los Milagros. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El papa León XIV fue distinguido como hermano mayor universal de todas las hermandades del Señor de los Milagros, durante la misa multitudinaria celebrada este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. El reconocimiento fue anunciado por el cardenal Carlos Castillo e incluyó la entrega de una medalla de oro de la Hermandad del Cristo Moreno en señal de homenaje y agradecimiento.

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