El papa León XIV fue distinguido como hermano mayor universal de todas las hermandades del Señor de los Milagros, durante la misa multitudinaria celebrada este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. El reconocimiento fue anunciado por el cardenal Carlos Castillo e incluyó la entrega de una medalla de oro de la Hermandad del Cristo Moreno en señal de homenaje y agradecimiento.

Durante su intervención en la ceremonia, el arzobispo de Lima comunicó al pontífice la distinción que recibiría de parte de los representantes de la hermandad.

“Dentro de un rato van a venir los hermanos de la hermandad del Señor de los Milagros a instituirte como hermano mayor universal de todas las hermandades del Cristo Moreno, entregándote la medalla de oro de la hermandad del Señor de los Milagros” , expresó.

Previamente, el cardenal Carlos Castillo agradeció a las autoridades religiosas, organizadores y colaboradores que participaron en la preparación de la visita apostólica del santo padre. En particular, mencionó a monseñor Guillermo Elías, quien estuvo a cargo de los trabajos de organización.

Asimismo, destacó el vínculo del Pontífice con el país y señaló que su visita tuvo características relacionadas con la labor evangelizadora de Santo Toribio de Mogrovejo. “Usted ha vuelto a casa, su visita ha tenido todos los visos de alguien que nos conoce profundamente y que ha recorrido nuestras vidas” , manifestó.

Por su parte, el papa León XIV expresó su agradecimiento al pueblo peruano al concluir su visita apostólica, que se inició el pasado 11 de noviembre. El Pontífice también reconoció el trabajo de las autoridades civiles y religiosas, organizadores, colaboradores, voluntarios y comunidades que hicieron posible su recorrido por el país.

“ ¡Gracias, Perú! Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia . Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro", manifestó ante los miles de fieles congregados en la base aérea.

Durante su mensaje, León XIV recordó los encuentros que sostuvo con niños, jóvenes, familias y adultos mayores en las distintas regiones que visitó. También destacó las expresiones culturales y religiosas que acompañaron sus actividades, entre ellas los cantos, las danzas y las manifestaciones de devoción popular.

El Santo Padre señaló que llegó al Perú para anunciar a Cristo, pero que se lleva consigo el testimonio de fe de los peruanos. Finalmente, exhortó a los fieles a mantenerse unidos en la oración y en el seguimiento de Jesús, y encomendó al país a la protección de la Virgen María.

“Que Dios te bendiga, mi Perú, que María te cubra con su manto” , expresó el pontífice en su mensaje de despedida.