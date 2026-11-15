Cientos de fieles forman colas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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Cientos de fieles forman colas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
  • Cientos de fieles forman colas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Cientos de fieles forman colas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Cientos de fieles forman colas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Una vendedora ambulante ofrece polos e imágenes en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Una vendedora ambulante ofrece polos e imágenes en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Una vendedora ambulante ofrece polos e imágenes en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Cientos de fieles improvisan asientos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Cientos de fieles improvisan asientos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Cientos de fieles improvisan asientos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Religiosas presentes en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Religiosas presentes en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Religiosas presentes en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Vendedores ambulantes ofrecen tomatodos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Vendedores ambulantes ofrecen tomatodos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Vendedores ambulantes ofrecen tomatodos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Fieles con peluches del Santo Padre forman colas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Fieles con peluches del Santo Padre forman colas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Fieles con peluches del Santo Padre forman colas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Una imagen que alude al DNI de Robert Prevost en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Una imagen que alude al DNI de Robert Prevost en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Una imagen que alude al DNI de Robert Prevost en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Una familia forma colas y muestra una bandera alusiva a la visita del Santo Padre, en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Una familia forma colas y muestra una bandera alusiva a la visita del Santo Padre, en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Una familia forma colas y muestra una bandera alusiva a la visita del Santo Padre, en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Un vendedor ambulante ofrece polos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Un vendedor ambulante ofrece polos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Un vendedor ambulante ofrece polos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Cientos de fieles forman colas y saludan, en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Cientos de fieles forman colas y saludan, en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Cientos de fieles forman colas y saludan, en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Cientos de fieles forman colas e improvisan asientos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Cientos de fieles forman colas e improvisan asientos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Cientos de fieles forman colas e improvisan asientos en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

  • Fieles decansan sobre el gramado en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)
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    Fieles decansan sobre el gramado en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

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    Fieles decansan sobre el gramado en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

Por Redacción EC

El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas este lunes 16 de noviembre, la última como parte de su recorrido por el Perú y otros países de Sudamérica. Catalogado como un evento histórico para la comunidad católica, cientos de fieles ya se encuentran fuera del recinto mientras aguardan la apertura de puertas por la noche.

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