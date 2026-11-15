El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas este lunes 16 de noviembre, la última como parte de su recorrido por el Perú y otros países de Sudamérica. Catalogado como un evento histórico para la comunidad católica, cientos de fieles ya se encuentran fuera del recinto mientras aguardan la apertura de puertas por la noche.

Ubicado en el distrido limeño de Santiago de Surco, el espacio tiene previsto reunir a más de un millón de seguidores del Santo Padre en lo que será el cierre de su visita apostólica en el Perú.

Aunque el ingreso de un primer grupo iniciará a las 10:00 p. m. este domingo 15, El Comercio corroboró la presencia de cientos de asistentes mucho antes de iniciada la apertura de puertas, quienes esperan obtener así una mejor posición para oír la homilía del Sumo Pontífice.

Con sombreros, abanicos y bebidas hidratantes, los fieles buscaban hacer frente al intenso calor de la tarde. Incluso se pudo apreciar a varios con sillas plegables o asientos improvisados sobre la vereda para evitar la espera de pie.

En casos particulares, muchos de ellos aprovecharon las áreas verdes para tender alguna superficie y echarse sobre el gramado.

Además, se hicieron presentes vendedores ambulantes quienes ofrecían productos alusivos a la visita del papa León XIV, entre los que destacaron tomatodos, peluches y, como no podían faltar, polos con la imagen del Santo Padre.

Horarios para el ingreso a la Base Aérea Las Palmas

Primer grupo: domingo 15 de noviembre desde las 10:00 p. m .

domingo 15 de noviembre desde las 10:00 p. m Segundo grupo: lunes 16 de noviembre desde la 1:00 a. m.

lunes 16 de noviembre desde la 1:00 a. m. Tercer grupo: lunes 16 de noviembre desde las 4:00 a. m.

Sobre la documentación obligatoria, en la puerta de la Base Aérea debes presentar tu código QR (descargado previamente al registrarse en Ticketmaster) junto a tu documento de identidad en físico (DNI, pasaporte o carné de extranjería).

La puerta 2 del lugar está habilitada de manera exclusiva para personas con movilidad reducida.

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El papa León XIV aseguró este viernes 13 de noviembre que está "superando" sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años. (AFP)

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