7 de mayo de 2022. Un año después de que el entonces papa Francisco aprobara la beatificación de María Agustina Rivas —religiosa asesinada por Sendero Luminoso en la década de 1990 en defensa de su pueblo—, diversas autoridades sociales y religiosas se congregaron en La Florida, Chanchamayo, para celebrar la ceremonia en honor a la querida Sor Aguchita.

Dentro de la delegación se encontraba Juan López Bautista, influyente autoridad del pueblo yanesha.

“Cuando llegué al lugar me entrevistaron de la cadena española Antena 3 y, al terminar, se me acercó el entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost. Me saludó, conversamos y luego participamos del evento. Ahora es el Papa”, recuerda López para El Comercio.

Pero esa no fue la primera vez que este sabio yanesha se encontraría frente a frente con un sucesor de Pedro.

En febrero de 1985, durante la primera visita de Juan Pablo II al país, López ejercía como cornesha, la máxima autoridad tradicional del pueblo yanesha.

Por ese liderazgo, fue convocado a integrar la delegación de cientos de representantes indígenas de 18 pueblos originarios que se congregaron en Iquitos para el histórico encuentro intercultural con el Sumo Pontífice. Al llegar a la capital loretana, los líderes comunales acordaron que el joven dirigente proveniente de la comunidad nativa 7 de junio, en Palcazú, dirigiera unas palabras de bienvenida en representación de su pueblo.

“‘Bienvenido a nuestra región, Papa. Tú también eres charapa’, así le dije en yanesha”, recuerda emocionado en conversación con este Diario.

López confiesa que aún le resulta imposible traducir al castellano la sensación que experimentó al estrechar la mano del pontífice polaco. “Fue como una energía, una atracción que desprendía naturalmente y que te alegraba de inmediato por su sensibilidad”, señala.

Más de tres décadas después, en enero del 2018, el sabio tendría una nueva oportunidad de estar cerca del máximo líder de la Iglesia católica.

En aquella ocasión, Francisco ocupaba la silla de Pedro y López fue invitado a participar del encuentro con los pueblos amazónicos celebrado en Puerto Maldonado. Aunque no pudo conversar directamente con él, guarda el recuerdo de las decenas de fotografías que le tomaron junto a Francisco al término del almuerzo que compartieron y el potente mensaje que envió el Papa sobre el cuidado de la casa común.

Ahora, a pocas horas de que León XIV aterrice en Pucallpa, el docente de la Universidad Católica Sede Sapientae asegura albergar una enorme expectativa por escuchar el mensaje que traerá a la Amazonía.

“Las expectativas están en qué traerá a los pueblos indígenas; yo espero que diga el cómo hacerlo. Todos esperamos un mensaje de paz y entendimiento con los pueblos indígenas, pero queremos saber cómo cuidar el bien común y qué hacemos para lograrlo. A mis casi 70 años, el Estado no me ha llevado agua, luz ni servicios básicos. Esperamos que estas autoridades cumplan con el pueblo y nos devuelvan el cuidado del medio ambiente. Esa es mi principal esperanza”, concluye.