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Resumen

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Juan López Bautista, sabio yanesha que conoció a los tres papas que han visitado el Perú.
Juan López Bautista, sabio yanesha que conoció a los tres papas que han visitado el Perú.
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Por Renzo Giner Vásquez

7 de mayo de 2022. Un año después de que el entonces papa Francisco aprobara la beatificación de María Agustina Rivas —religiosa asesinada por Sendero Luminoso en la década de 1990 en defensa de su pueblo—, diversas autoridades sociales y religiosas se congregaron en La Florida, Chanchamayo, para celebrar la ceremonia en honor a la querida Sor Aguchita.

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