Alrededor de 1,5 millones de personas llegarían a la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, para participar de la Santa Misa que oficiará el papa León XIV el lunes 16 de noviembre. Si planeas asistir o transitas habitualmente por Surco, toma tus precauciones ante el cierre de calles.
Alrededor de 1,5 millones de personas llegarían a la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, para participar de la Santa Misa que oficiará el papa León XIV el lunes 16 de noviembre. Si planeas asistir o transitas habitualmente por Surco, toma tus precauciones ante el cierre de calles.
La Municipalidad de Surco informó que, para garantizar la seguridad y mantener despejados los accesos, restringirá el tránsito y estacionamiento de vehículos desde las 6:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre en los alrededores de la base aérea.
¿Qué calles estarán cerradas?
- Av. Jorge Chávez
- Jr. Pascual Saco Oliveros
- Jr. San Juan
- Jr. Juan Soto Bermeo
- Jr. Jorge Chamot Biggs
- Jr. Pedro de Silva
- Jr. Vittore Carpaccio
- Jr. Ariadna
- Jr. Viña Lariena
- Jr. Poseidón
- Pje. Géminis
Cabe destacar que la restricción vehicular ocurrirá cuatro horas antes de la hora prevista para el inicio del ingreso masivo del público a Las Palmas, por lo que se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas y evitar transitar por el sector si no participan del evento litúrgico.
Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá acceso gratuito
En el marco de las últimas actividades del papa León XIV en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció una buena noticia para los miles de feligreses que asistirán a la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas (Surco): la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá acceso gratuito durante 24 horas.
Es decir, desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, la Línea 1 ofrecerá viajes gratuitos, 142 recorridos adicionales y servicio ininterrumpido. De esta manera, los feligreses que viven lejos del recinto podrán trasladarse y asistir a la celebración eucarística sin inconvenientes.
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