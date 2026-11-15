El papa León XIV llegó el viernes a Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante más de ocho años. (Foto: EFE)
El papa León XIV llegó el viernes a Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante más de ocho años. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Alrededor de 1,5 millones de personas llegarían a la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, para participar de la Santa Misa que oficiará el papa León XIV el lunes 16 de noviembre. Si planeas asistir o transitas habitualmente por Surco, toma tus precauciones ante el cierre de calles.

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