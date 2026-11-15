Alrededor de 1,5 millones de personas llegarían a la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, para participar de la Santa Misa que oficiará el papa León XIV el lunes 16 de noviembre. Si planeas asistir o transitas habitualmente por Surco, toma tus precauciones ante el cierre de calles.

La Municipalidad de Surco informó que, para garantizar la seguridad y mantener despejados los accesos, restringirá el tránsito y estacionamiento de vehículos desde las 6:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre en los alrededores de la base aérea.

Foto: Municipalidad de Surco

¿Qué calles estarán cerradas?

Av. Jorge Chávez

Jr. Pascual Saco Oliveros

Jr. San Juan

Jr. Juan Soto Bermeo

Jr. Jorge Chamot Biggs

Jr. Pedro de Silva

Jr. Vittore Carpaccio

Jr. Ariadna

Jr. Viña Lariena

Jr. Poseidón

Pje. Géminis

Cabe destacar que la restricción vehicular ocurrirá cuatro horas antes de la hora prevista para el inicio del ingreso masivo del público a Las Palmas, por lo que se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas y evitar transitar por el sector si no participan del evento litúrgico.

Metropolitano anuncia horario especial del Lechucero por la misa del papa León XIV en Las Palmas | Composición EC: Andina / EFE

Foto: EC

Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá acceso gratuito

En el marco de las últimas actividades del papa León XIV en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció una buena noticia para los miles de feligreses que asistirán a la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas (Surco): la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá acceso gratuito durante 24 horas.

Es decir, desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, la Línea 1 ofrecerá viajes gratuitos, 142 recorridos adicionales y servicio ininterrumpido. De esta manera, los feligreses que viven lejos del recinto podrán trasladarse y asistir a la celebración eucarística sin inconvenientes.

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