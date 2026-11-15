En Chiclayo, la tierra que hizo suya y donde ejerció como obispo entre el 2015 y el 2023, el papa León XIV se siente en casa. A pocos pasos de la Catedral se encuentra la sede de la diócesis que dirigió durante ocho años y desde la cual, muy temprano, salió caminando hacia la basílica. No fue un desplazamiento cualquiera. El acto en el que participaría aquella mañana tenía todos los ingredientes para confirmar algo que se ha hecho evidente durante su visita: Robert Prevost conoce tan bien el Perú, sus tradiciones y su gente, que cada detalle de su agenda parece llevar su sello personal.

“Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”

El Papa ingresó a la catedral por una de las puertas laterales, como quien conoce todos los caminos de un lugar que siempre será su hogar. Un Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada fue el acto que lo motivó a arrancar su día en Chiclayo a las 8 de la mañana del sábado.

Visitó el presbiterio y el altar, tuvo un momento de recogimiento en la capilla del Santísimo Sacramento, y luego de la liturgia de la palabra, León XIV inició su homilía.

“Mis queridos hijos e hijas de esta amada tierra de Chiclayo: la devoción a la Virgen Inmaculada forma parte de las raíces cristianas que modelan su identidad y robustecen su fe. La Madre de Dios, con solicitud y amor, ha acompañado por generaciones a este pueblo, y lo sigue acompañando. Por eso, confiando en su intercesión y amparo, los invito a que sigamos caminando todos juntos, como una única familia de Dios. Una familia que anhela un mundo que tenga como distintivo el amor y la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia. Una familia que tiene la seguridad de que María Santísima siempre nos indica el camino seguro que nos lleva a Jesús, que es fuente de vida abundante y verdad que nos ofrece siempre nuevas oportunidades.

A ti, Madre nuestra Inmaculada, elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades, como hiciste en las Bodas de Caná. A tu Corazón Inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como Sucesor de Pedro. También te pido que cuides y protejas al Pueblo de Dios que peregrina en estas tierras y lo guíes siempre hacia tu Hijo Jesucristo”.

Papa León XIV en Chiclayo (Foto: Julio Reaño)

Este fue un extracto de la emotiva homilía pronunciada por el Santo Padre, quien posterior a este acto, se dirigió a Santa Cruz de Succhubamba, en Cajamarca, en un viaje por helicóptero.

La importancia de la Virgen de la Inmaculada Concepción

En la doctrina católica, hay que remontarse a 1854, cuando el Papa Pío IX en su encíclica Ineffabilis Deus (Dios inefable) declara el dogma que indica que la Virgen María nació sin pecado original, desde el primer instante de su concepción. Esto por una gracia y privilegio singular de Dios, según el dogma. La declaración de Pío IX pertenece al magisterio extraordinario de la Iglesia Católica.

Este es uno de los cuatro dogmas marianos (junto a la Maternidad Divina, la Virginidad Perpetua y la Asunción). En nuestro país celebramos la fecha en la que fue proclamada como dogma, un 8 de diciembre de 1854. Esta fecha es feriado nacional y es tradicionalmente usada para empezar las fiestas de fin de año, previo a la Navidad.

En helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba

A más de 2 mil metros de altura, en Santa Cruz de Succhabamba, León XIV llegó para recordar que muchas veces, cuando era obispo de Chiclayo, llegaba a esta tierra ubicada en Cajamarca, para las celebraciones en honor al Señor del Costado, patrono de la provincia. La parroquia La Inmaculada era normalmente escenario de confirmaciones que eran celebrar por el que hoy es el Santo Padre.

Pope Leo XIV delivers a speech at the Parish of the Cruz de Succhabamba, Cajamarca region, Peru, on November 14, 2026. Pope Leo XIV returned on the eve to his adopted hometown of Chiclayo, where half a million people braved desert heat to welcome their former bishop as he recovers from cancer. (Photo by Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

León XIV pidió, desde esa localidad, no ceder a la violencia, y que a pesar de las dificultades, “ése nunca será el camino del progreso y la paz”. Desde Santa Cruz, el sumo pontífice indicó: “Pensemos, por ejemplo, en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor, para sí y para los suyos, en las grandes ciudades de la costa; o en las dificultades de relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad, que vacían los pueblos; o en el desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra”, en un mensaje basado en el conocimiento de un país que ha sufrido por la violencia y por el terrorismo algunas décadas atrás.

El Papa León XIV terminó sus actividades en el norte del país en la localidad de Zaña, donde participó en la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, acompañado y vitoreado todo el tiempo por miles de jóvenes de la zona.

“Les pido que sigan rezando por mí, como sé que lo han estado haciendo hasta hoy”.