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Resumen

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El pontífice coronó a la Virgen Inmaculada en la catedral de Chiclayo, recordó sus años como obispo de esta diócesis y advirtió que la violencia y el sufrimiento mantienen a la humanidad en tinieblas. Foto: EFE.
El pontífice coronó a la Virgen Inmaculada en la catedral de Chiclayo, recordó sus años como obispo de esta diócesis y advirtió que la violencia y el sufrimiento mantienen a la humanidad en tinieblas. Foto: EFE.
Por Miguel Rocca

En Chiclayo, la tierra que hizo suya y donde ejerció como obispo entre el 2015 y el 2023, el papa León XIV se siente en casa. A pocos pasos de la Catedral se encuentra la sede de la diócesis que dirigió durante ocho años y desde la cual, muy temprano, salió caminando hacia la basílica. No fue un desplazamiento cualquiera. El acto en el que participaría aquella mañana tenía todos los ingredientes para confirmar algo que se ha hecho evidente durante su visita: Robert Prevost conoce tan bien el Perú, sus tradiciones y su gente, que cada detalle de su agenda parece llevar su sello personal.

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