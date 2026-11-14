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El papa León XIV saluda a su llegada este sábado en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba (Perú). Foto: EFE/Renato Pajuelo
El papa León XIV saluda a su llegada este sábado en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba (Perú). Foto: EFE/Renato Pajuelo
Por Abby Ardiles

“Yo sé que si Jesús, si Jesús decide venir a Santa Cruz, va a encontrar la fe”. Con estas palabras, el papa León XIV reconoció la devoción de los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, durante la misa multitudinaria que presidió este sábado 14 de noviembre. Antes de impartir la bendición final, el pontífice retomó una pregunta del Evangelio para agradecer a los fieles por su testimonio. Era el cierre de una jornada que marcó su regreso a la localidad que visitó durante años como obispo de Chiclayo y a la que prometió volver cuando todavía era cardenal.

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