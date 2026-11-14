“Yo sé que si Jesús, si Jesús decide venir a Santa Cruz, va a encontrar la fe”. Con estas palabras, el papa León XIV reconoció la devoción de los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, durante la misa multitudinaria que presidió este sábado 14 de noviembre. Antes de impartir la bendición final, el pontífice retomó una pregunta del Evangelio para agradecer a los fieles por su testimonio. Era el cierre de una jornada que marcó su regreso a la localidad que visitó durante años como obispo de Chiclayo y a la que prometió volver cuando todavía era cardenal.

El papa León XIV brindó palabras de agradecimiento, saludó a fieles y expresó su veneración en la Parroquia de la Inmaculada en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)

El reencuentro comenzó a prepararse desde la víspera. Miles de fieles procedentes de distintas localidades de Cajamarca y otras regiones del país llegaron hasta las Pampas de Aviación para pasar la noche y asegurar un lugar en la celebración. Se proyectaba una asistencia superior a las 10.000 personas.

Santa Cruz de Succhabamba, habitualmente caracterizada por sus calles tranquilas y poco transitadas, cambió de aspecto con la llegada de los visitantes. Los murales dedicados al pontífice ocuparon las fachadas de numerosas viviendas, mientras familias y peregrinos recorrían sus largas calles, bordeadas por antiguas edificaciones de techos altos e inclinados que proyectan sombra sobre las veredas.

Murales adornan las calles de Sant Cruz de Succhabamba ante la llegada del Papa León XIV. Foto: Alonso Chero/El Comercio

Los alojamientos alcanzaron su capacidad máxima. Quienes no encontraron una habitación disponible tuvieron que dormir en la explanada, bajo el cielo estrellado de la sierra cajamarquina y soportando las bajas temperaturas. Todos compartían una misma expectativa: volver a escuchar al padre Roberto, como lo conocieron durante sus años de labor pastoral.

El regreso del padre Roberto

Alrededor de las 9:20 a. m., un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú despegó de la base aérea de Chiclayo con León XIV a bordo. Una segunda aeronave trasladó a parte de su comitiva. El vuelo hacia Santa Cruz duró aproximadamente 45 minutos.

El papacóptero que trasladó al Sumo Pontífice llegando a la explanada en Santa Cruz de Succhabamba. (América TV)

Ubicada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, esta localidad cajamarquina se encuentra a unas cuatro horas por carretera desde Chiclayo. El recorrido atraviesa enormes montañas, curvas cerradas y tramos angostos junto a profundas pendientes. Era un camino que Robert Prevost conocía bien por sus constantes visitas a las comunidades bajo la jurisdicción de la diócesis chiclayana.

Su última misa en Santa Cruz había sido el 28 de septiembre de 2022, durante la festividad del Señor del Costado, una de las principales expresiones religiosas de la provincia. Antes de partir a Roma en 2023, había previsto regresar para participar en las celebraciones por los 350 años de devoción a esta imagen.

El padre Wildor Cubas Julca, párroco de La Inmaculada, contó a El Comercio que Prevost había expresado su intención de volver cuando todavía era cardenal. Sin embargo, sus responsabilidades en el Vaticano postergaron aquel encuentro. Este sábado cumplió su promesa, aunque esta vez como máxima autoridad de la Iglesia católica.

Tras su llegada, el pontífice se dirigió hacia el centro de la localidad, donde sostuvo su primer encuentro religioso con los fieles en la Parroquia La Inmaculada. “Con cuánta alegría una vez más me encuentro con ustedes aquí en Santa Cruz. Es como un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí”, manifestó ante los asistentes.

El papa León XIV brindó palabras de agradecimiento, saludó a fieles y expresó su veneración en la Parroquia de la Inmaculada en Santa Cruz de Succhabamba. (América TV)

Durante su intervención también se dirigió a quienes atraviesan enfermedades y otras dificultades. “Ustedes también forman parte de la Iglesia. Queremos estar cerca de ustedes”, expresó. Antes de retirarse, impartió su bendición y anunció que saludaría a algunos de los presentes.

Una misa entre las montañas

Las colinas, quebradas y valles de Cajamarca también estuvieron presentes en las palabras de León XIV. Al iniciar su homilía en las Pampas de Aviación, describió Santa Cruz como “una tierra de raíces andinas, donde floreció el imperio inca”, y recordó la tradición cristiana que se ha mantenido durante generaciones en esta parte del país.

El pontífice conocía las dificultades que implica llegar hasta esta provincia. Por ello, dedicó parte de su mensaje a quienes habían recorrido largas distancias, algunos procedentes de comunidades campesinas que dejaron temporalmente sus familias, chacras y ocupaciones para participar en la celebración. Aquel viaje por las rutas de la sierra, señaló, era también una peregrinación de fe.

Pope Leo XIV delivers a speech at the Parish of the Cruz de Succhabamba, Cajamarca region, Peru, on November 14, 2026. Pope Leo XIV returned on the eve to his adopted hometown of Chiclayo, where half a million people braved desert heat to welcome their former bishop as he recovers from cancer. (Photo by Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

La presencia de sacerdotes, religiosas y catequistas en estas comunidades tampoco pasó inadvertida. León XIV recordó el trabajo de quienes, incluso ante la ausencia de sacerdotes, han mantenido las actividades pastorales y acompañado a los pobladores de las zonas más alejadas.

Pero entre las reflexiones religiosas también hubo espacio para hablar de las dificultades que atraviesan las poblaciones rurales. La migración hacia las ciudades de la costa, la baja natalidad que contribuye al despoblamiento y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra fueron algunos de los temas que abordó.

Frente a estas situaciones, advirtió que la violencia “nunca será el camino del progreso y de la paz”. En cambio, resaltó la importancia de perseverar en la denuncia de las injusticias y trabajar para conseguir los cambios necesarios.

“Hay un estrecho vínculo entre fe, oración y acción. Donde hay fe, hay oración y donde hay oración, hay capacidad de compromiso por los demás”, sostuvo. Sus palabras estuvieron dirigidas a una población que, como recordó durante la celebración, conoce las dificultades de vivir y trabajar en esta parte de los andes.

El papa León XIV celebró una masiva misa en una pampa en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)

“El Señor conoce los caminos que ustedes recorren, las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan. Entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos y no los abandona”, manifestó.

La jornada tuvo un significado particular para familias que compartieron momentos con Prevost durante sus anteriores visitas. Entre ellas, la de Mita Inca, quien recordó haberlo recibido en su vivienda para compartir un lonche, y la de Sofía Vera, cuya madre, María Fernández de Vera, también conserva recuerdos de aquellos encuentros.

Al concluir la celebración, León XIV volvió a dirigirse a los cruceños para agradecerles por su fidelidad a la Iglesia. Su mensaje final fue una respuesta a la pregunta que había planteado durante la homilía: si Cristo regresara a la tierra, ¿encontraría todavía fe entre sus habitantes? Para el pontífice, en Santa Cruz de Succhabamba, la respuesta era afirmativa.