Ante la masiva concentración de fieles que participarán en la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas de Surco, el Seguro Social de Salud (Essalud) recomienda adoptar medidas de prevención para evitar descompensaciones y problemas de salud por la exposición prolongada al sol y las largas horas de espera.

El Dr. Carlos Malpica, subgerente del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de Essalud, advierte que permanecer durante varias horas bajo el sol, sin una adecuada hidratación ni protección, puede ocasionar deshidratación, agotamiento por calor e incluso golpes de calor, situaciones que pueden poner en riesgo la salud y requieren atención oportuna.

Essalud recomienda a los asistentes tomar precauciones desde antes de salir de casa. Es importante consumir alimentos ligeros, evitar acudir en ayunas y llevar suficiente agua para mantenerse hidratados durante toda la jornada.

Los especialistas aconsejan beber agua en pequeños sorbos cada 10 a 15 minutos, en lugar de tomar grandes cantidades de una sola vez después de varias horas, para mantener una hidratación constante.

Asimismo, se aconseja utilizar ropa ligera y de colores claros, gorros o sombreros, protector solar y calzado cómodo. Durante las horas de espera, es importante buscar espacios con sombra siempre que sea posible y evitar esfuerzos físicos innecesarios.

Especial cuidado

Los adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas, como hipertensión y diabetes, deben extremar las medidas de prevención al ser más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Quienes reciben tratamiento médico deben llevar sus medicamentos habituales y mantener sus horarios de administración, sin modificar las dosis por cuenta propia. También se recomienda acudir acompañados y estar atentos ante cualquier señal de malestar.

¿Cómo reconocer una descompensación por calor?

Entre las principales señales de alerta figuran los mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, sudoración excesiva y sensación de desmayo. Ante estos síntomas, se debe buscar un lugar fresco, suspender cualquier esfuerzo físico y solicitar asistencia médica.

Si una persona presenta confusión, pérdida del conocimiento o convulsiones, necesita atención de emergencia inmediata. No se debe esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos.

Como parte del operativo de salud por la visita del papa León XIV, EsSalud desplegará en la Base Aérea Las Palmas dos Puestos Médicos de Avanzada (PMA), dos Puestos Médicos Satélite (PMS) y ambulancias tipo II, con personal asistencial preparado para atender situaciones de urgencia y trasladar a los pacientes a establecimientos de salud, de ser necesario.