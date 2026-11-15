El papa León XIV dará una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas en su última actividad en el Perú. (Foto: Essalud)
El papa León XIV dará una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas en su última actividad en el Perú. (Foto: Essalud)
Por Redacción EC

Ante la masiva concentración de fieles que participarán en la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas de Surco, el Seguro Social de Salud (Essalud) recomienda adoptar medidas de prevención para evitar descompensaciones y problemas de salud por la exposición prolongada al sol y las largas horas de espera.

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