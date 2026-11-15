León XIV invitó a vivir las prácticas de la tradición religiosa como oportunidades para encontrarse con el Señor y anunciar el Evangelio. (Foto: César Campos)
León XIV invitó a vivir las prácticas de la tradición religiosa como oportunidades para encontrarse con el Señor y anunciar el Evangelio. (Foto: César Campos)
Por Redacción EC

El papa León XIV destacó la belleza de Saqsaywaman durante su mensaje en Cusco y afirmó que la fe cristiana permite comprender que es Dios quien se acerca a sus hijos, en lugar de ser únicamente el ser humano quien busca lo divino.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?