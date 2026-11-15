El papa León XIV destacó la belleza de Saqsaywaman durante su mensaje en Cusco y afirmó que la fe cristiana permite comprender que es Dios quien se acerca a sus hijos, en lugar de ser únicamente el ser humano quien busca lo divino.

“ Es innegable la belleza de este lugar que nos acoge esta mañana. Saqsaywaman, como un altar de piedra, se eleva al cielo andino, adonde los antiguos subían buscando lo divino. Sin embargo, nuestra fe nos ha permitido entender que, en realidad, es Dios quien desciende en busca de sus hijos e hijas ”, expresó el pontífice durante en evangelio.

Comunidades de fieles se hacen presente en la homilía del papa León XIV en Saqsaywaman. (Foto: César Campos)

En su homilía, el papa también hizo referencia a la Virgen María y a su aceptación del anuncio del ángel Gabriel como un acto de fe que cambió la historia de la humanidad. Señaló que el Evangelio invita a reconocerla como aquella que conduce al encuentro con Cristo.

“Se nos invita a considerar a la Virgen como aquella que nos lleva al encuentro con Cristo”, manifestó. Añadió que María se preparó para su misión en el entorno de una familia devota, donde sus padres le enseñaron a orar, lo que le permitió reconocer el mensaje de Dios y aceptar el desafío de una misión única para la salvación de la humanidad.

León XIV sostuvo que Dios busca las formas y los momentos adecuados para acercarse a las personas, y recordó que el anuncio a María ocurrió en su propia casa, en Nazaret, junto a sus seres queridos y mediante símbolos y palabras que ella conocía.

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La piedad popular y la identidad de los pueblos

Otro de los ejes de su mensaje fue la importancia de la piedad popular como una de las expresiones más significativas de la fe. El pontífice explicó que en ella confluyen la memoria de los antepasados, la fe de las familias, el amor a Cristo, la confianza en la Virgen y la veneración de los santos.

Asimismo, destacó que estas manifestaciones se expresan a través de la música, la danza y otras tradiciones que forman parte de la historia y la identidad de los pueblos.

“ Una procesión, una peregrinación no son solo una manifestación cultural, porque detrás de cada imagen, cada canto y cada símbolo hay una comunidad de corazones que buscan a Dios y una voz amiga que desde el cielo responde y se acerca ”, señaló.

León XIV invitó a vivir las prácticas de la tradición religiosa como oportunidades para encontrarse con el Señor y anunciar el Evangelio. En ese sentido, mencionó el papel de las parroquias y cofradías, así como el compromiso de los creyentes de llevar su testimonio al mundo y convertirse también en evangelizadores.