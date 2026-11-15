Cusco recibe este domingo 15 de noviembre al papa León XIV, que permanecerá apenas tres horas y cinco minutos en la Ciudad Imperial. Durante ese tiempo, el pontífice participará en dos ceremonias religiosas en Saqsaywaman -antiguo templo inca- y la Plaza Mayor de la ciudad, antes de continuar su viaje hacia Pucallpa. La visita ha sido motivo de un amplio despliegue policial y sanitario, así como la implementación de medidas especiales de conservación en uno de los principales conjuntos arqueológicos del país.

El Arzobispado del Cusco prevé la asistencia de aproximadamente 75 mil fieles en Saqsaywaman y otros 30 mil en la Plaza Mayor. Para garantizar el desarrollo de ambas actividades, se ha anunciado la participación de 4.500 policías y 500 militares, además de personal de emergencia, voluntarios y representantes de las instituciones involucradas en la organización. El Gobierno Regional, por su parte, estima que cerca de medio millón de fieles y visitantes podrían llegar al Cusco por la visita de León XIV.

Una agenda de tres horas y cinco minutos

Según el programa oficial del Vaticano, León XIV partirá de la Base Aérea de Chiclayo a las 7:50 de la mañana y aterrizará en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco a las 10:00 a.m..

Su primera actividad será el encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular, programado para las 10:30 de la mañana en la explanada del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Posteriormente, a las 11:45, dirigirá la oración del Ángelus y pronunciará un mensaje frente a la Catedral, en la Plaza Mayor.

Este veloz viaje a la ciudad imperial, concluirá a la 1:05 de la tarde, con la salida de su vuelo hacia Pucallpa, donde continuará sus actividades pastorales.

La ruta del papamovil en Cusco (Fuente: Arzobispado del Cusco)

El corto tiempo entre los encuentros representa uno de los principales desafíos logísticos. Entre su llegada al aeropuerto y el inicio de la ceremonia en Saqsaywaman transcurrirán apenas 30 minutos. Donde además, la ruta del papa León por las calles del Cusco, según la información difundida por el Arzobispado, incluirán las avenidas Velasco Astete, 28 de Julio, la emblemática avenida El Sol, así como las calles del Centro Histórico y la subida hacia Sacsayhuamán. En total el pontífice recorrerá ocho kilómetros a bordo del papamóvil.

Para resguardar el recorrido, la Policía Nacional ha dispuesto un operativo en las vías que conectan el aeropuerto, Saqsaywaman y la Plaza Mayor. El coronel de la PNP Carlos Guizado, jefe de Orden Público del Cusco, informó al corresponsal de El Comercio, Juan Sequeiros, que 2.500 agentes pertenecen al Cusco, mientras que otros 2.000 llegarán como refuerzo de distintas unidades policiales, entre ellas las de Puno y Apurímac.

Despliegue policial en el Cusco ante la visita del papa León XIV (Fuente: Arzobispado del Cusco)

El oficial también señaló que se contará con el apoyo del Ejército, los bomberos, la Cruz Roja y personal de seguridad de la comitiva vaticana.

El ingreso a Saqsaywaman

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco ha informado que el ingreso al centro arqueológico se realizará únicamente por el sector Puqro-Kiswarkancha, a través de la vía de Circunvalación. Los accesos estarán habilitados desde las 4:30 hasta las 7:30 de la mañana y será obligatorio presentar el código QR de cada uno de sus boletos.

De esta manera, los asistentes deberán encontrarse dentro de la explanada al menos tres horas antes del inicio de la ceremonia, prevista para las 10:30 de la mañana.

Preparativos ante la llegada de León XIV al Cusco en el centro arqueológico Saqsaywaman (Fuente: DDC Cusco)

El Ministerio de Cultura ha previsto medidas de señalización y protección de los muros incas para evitar acciones que puedan dañarlos, como subir, sentarse o pararse sobre ellos, realizar pintas o grafitis y operar drones sin autorización. Asimismo, estará prohibido arrojar basura fuera de los recipientes habilitados, ingresar con mascotas y realizar actividades de comercio ambulatorio en el recinto.

León XIV será el segundo papa en llegar al Cusco, 41 años después de Juan Pablo II, quien visitó la ciudad el 3 de febrero de 1985. En aquella ocasión, el pontífice polaco presidió una Liturgia de la Palabra en Saqsaywaman, dirigió un mensaje a los campesinos andinos sobre solidaridad y dignidad, reconoció el valor de sus culturas ancestrales y coronó a la Virgen del Carmen de Paucartambo, conocida como la Mamacha Carmen.

CUSCO, 3 DE FEBRERO DE 1985. EL PAPA JUAN PABLO II VISITA CUSCO. FOTO: DARIO MEDICO/EL COMERCIO. / DARIO MEDICO

Un despliegue especial

La visita de León XIV también modificará temporalmente el tránsito y las actividades comerciales en distintos sectores del Cusco. La Policía ha anunciado restricciones en la circulación de vehículos públicos y privados por las vías donde pasará el papamóvil.

Por su parte, la Municipalidad Provincial ha dispuesto la suspensión del funcionamiento de bares, discotecas, restobares y establecimientos de venta de bebidas alcohólicas situados alrededor de la Plaza Mayor. La medida regirá desde las 00:00 horas del domingo 15 hasta las 00:00 horas del lunes 16 de noviembre.

Comunicado de la Municipalidad del Cusco ante la llega de León XIV (Fuente: Municipalidad del Cusco)

El Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), anunció la participación de 160 brigadistas, 24 ambulancias, 25 puntos de atención médica y 167 camas de emergencia integradas.

La estrategia comprende siete puestos médicos de avanzada y 18 puestos satelitales, distribuidos entre el aeropuerto, Saqsaywaman y el Centro Histórico. También se ha dispuesto la alerta amarilla regional para reforzar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud.

Presentación de la Cruz Roja en Cusco ante la llegada del papa León XIV (Fuente: Arzobispado del Cusco)

Cantos en quechua y tradiciones cusqueñas para recibir al Papa

Esta vez la bienvenida cusqueña tendrá presentaciones musicales a cargo de la Orquesta Sinfónica del Cusco, el Coro Polifónico y las Chayñas, cantoras tradicionales que ofrecen sus voces a la devoción del Señor de los Temblores.

Uno de los momentos principales será la interpretación de Hanaq Pacha Kusikuynin, composición religiosa en quechua del siglo XVII vinculada a Juan Pérez Bocanegra y considerada una de las obras representativas de la música barroca andina.

El Coro polifónico del Cusco se prepara para presentarse ante el papa León XIV ( Créditos: Juan Sequeiros )

El repertorio también comprenderá las piezas Tota Pulchra, Salve Regina y Mamacha de Belén. Para la presentación se ha previsto la participación de aproximadamente 30 músicos de cuerdas, entre violinistas, violistas y violonchelistas, acompañados por las agrupaciones vocales.

“Esta es una oportunidad de demostrar el arte de Cusco para el mundo”, señaló Theo Tupayachi, director musical de la puesta en escena, quien explicó que los músicos han desarrollado largas jornadas de ensayo para preparar su presentación ante el pontífice.

Las chayñas también tendrán un papel importante en la ceremonia. Estas cantoras, interpretarán cantos religiosos en quechua, como parte de las manifestaciones culturales y espirituales que se mostrarán durante la visita. Su presidenta, Nancy Llusca, presidenta de la asociación, interpretó uno de los temas que presentará al papa León XIV para nuestro corresponsal en Cusco.

Nancy Llusca interpreta una de las canciones que presentaran las chayñas en quechua ante el papa León XIV (Fuente: Juan Sequeiros )

Durante las actividades también se rendirá homenaje a dos imágenes religiosas de especial importancia para la ciudad: la Virgen Reina de Belén y el Señor de los Temblores.

Así, Cusco se prepara para recibir al segundo papa de su historia con un programa que concentrará en poco más de tres horas actividades religiosas, presentaciones culturales y desplazamientos de seguridad para los miles de fieles que asistirán a estas celebraciones.