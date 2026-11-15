En medio de la llovizna registrada durante la mañana en Lima, la imagen de la Virgen de Copacabana partió desde su templo, ubicado en el tradicional distrito del Rímac, rumbo a la Base Aérea Las Palmas, escenario que albergará la misa del papa León XIV este lunes 16 de noviembre.

La imagen acompañará al Señor de los Milagros, que también partió hacia el recinto desde el Cercado de Lima, durante la celebración eucarística que será oficiada por el Santo Padre.

Antes del inicio del traslado, se realizó un oficio religioso en el templo ubicado en la cuadra 4 del jirón Chiclayo. La ceremonia contó con la participación de religiosas y devotos que acompañaron este momento previo al recorrido de la imagen.

Una de las hermanas de la Congregación Concepcionistas Franciscanas de Copacabana expresó su deseo de que la Virgen derrame sus bendiciones sobre los ciudadanos de Lima y sobre todo el Perú.

La religiosa también destacó el trabajo realizado durante los últimos días para preparar el traslado de la imagen y manifestó la satisfacción de la congregación por la importancia de esta participación.

“Cada día hemos ido preparando para que todo este día se haga realidad. Nosotros, muy felices, la congregación, porque por primera vez nuestra madre sea reconocida a nivel del país y mundialmente”, manifestó.

Vuelve a recorrer las calles luego de 31 años

La religiosa resaltó también la importancia de que la imagen acompañe al Santo Padre durante la celebración eucarística y expresó su esperanza de que el papa León XIV pueda coronarla como reina del Perú.

Por su parte, un representante de la hermandad de la Virgen de Copacabana señaló que el traslado fue posible gracias al trabajo conjunto realizado por las religiosas franciscanas y los integrantes de la hermandad.

“Gracias a nuestra Virgen, que nos ha encaminado para que todo se haga con efectividad”, expresó el representante.

La imagen de madera de la Virgen de Copacabana fue tallada en Lima a fines del siglo XVI. Con este traslado, volvió a recorrer las calles luego de 31 años, en una ocasión especial que la reunirá con el papa León XIV durante las actividades previstas por su visita al Perú.

VIDEO RECOMENDADO

El papa León XIV aseguró este viernes 13 de noviembre que está "superando" sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años. (AFP)

SOBRE EL AUTOR