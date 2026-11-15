La Virgen de Copacabana partió la mañana del domingo 15 de noviembre hacia la Base Aérea Las Palmas, donde será parte de la misa ofrecida por el papa León XIV al día siguiente. (Foto de Andina)
La Virgen de Copacabana partió la mañana del domingo 15 de noviembre hacia la Base Aérea Las Palmas, donde será parte de la misa ofrecida por el papa León XIV al día siguiente. (Foto de Andina)
Por Redacción EC

En medio de la llovizna registrada durante la mañana en Lima, la imagen de la Virgen de Copacabana partió desde su templo, ubicado en el tradicional distrito del Rímac, rumbo a la Base Aérea Las Palmas, escenario que albergará la misa del papa León XIV este lunes 16 de noviembre.

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