Un sismo de magnitud 3.7 remeció la región Arequipa esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web. El movimiento telúrico se registró a las 4:03 p. m. y tuvo una profundidad de 34 kilómetros. No se registraron daños materiales ni personales.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro del evento a unos 27 kilómetros al suroeste de Yauca.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado II-III en Yauca.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0796 Fecha y Hora Local: 15/11/2026 16:03:02 Magnitud: 3.7 Profundidad: 34km Latitud: -15.81 Longitud: -74.73 Intensidad: II-III Yauca Referencia: 27 km al SO de Yauca, Caravelí - Arequipa https://t.co/hklIFPUQq7 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 15, 2026

¿Tienes lista tu mochila para emergencias?

La mochila para emergencias contiene artículos esenciales y específicos para llevar durante una evacuación ante una emergencia.

¿Estás preparado para El Niño? Estos son los artículos que debe contener tu mochila de emergencia | Foto: Magnific

Indeci de manera frecuente informa a la ciudadanía sobre los elementos y artículos que deben formar parte esencial de la denominada Mochila de Emergencia para afrontar los primeros días de evacuación luego de un sismo, por ejemplo:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.

botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente. Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.

linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular. Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual. Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.

artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo. Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.

efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad. Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Asimismo, se recomienda contar con una por cada dos personas.

También debemos hacer una mochila de emergencia para nuestras mascotas es importante porque en caso de una emergencia, también pueden verse afectadas y necesitar de nuestra ayuda.

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