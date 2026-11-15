Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.7 remeció la región Arequipa esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web. El movimiento telúrico se registró a las 4:03 p. m. y tuvo una profundidad de 34 kilómetros. No se registraron daños materiales ni personales.

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