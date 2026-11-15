Desde las 2 de la tarde del sábado 14 de noviembre, Jorge Chu permanece en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Es el primero de una larga fila de fieles que aguardan su ingreso a la misa que presidirá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre. Acompañado de su esposa y amigos, decidió anticiparse más de un día a la celebración religiosa con la esperanza de conseguir una buena ubicación para recibir la bendición del pontífice.

“Estamos todos emocionados por ver al papa”, contó a El Comercio desde la puerta número 2 del recinto militar, situada en el cruce de la cuadra 1 de la avenida Surco con la cuadra 4 del jirón San Juan. Su presencia refleja la expectativa que se vive en los alrededores de Las Palmas, donde decenas de personas llegaron con ropa, alimentos, bebidas y otros artículos para soportar la prolongada espera.

Durante un recorrido realizado por El Comercio este domingo, hasta las 3pm. se observaron aproximadamente entre 100 y 150 personas formando fila en uno de los accesos. Pasada las 7:OO pm. en número pasaba las 2 mil personas. Algunas habían llegado desde otras regiones del país, mientras que comerciantes ofrecían polos, bolsos y banderas con imágenes del Santo Padre.

La jornada también estuvo marcada por el traslado extraordinario del anda del Señor de los Milagros desde el Santuario de Las Nazarenas hasta la Base Aérea Las Palmas. La venerada imagen ingresó al recinto aproximadamente a la 1 de la tarde, luego de atravesar distintas avenidas de la capital para acompañar la misa de clausura de la visita apostólica.

El Señor de los Milagros recorrió Lima rumbo a Las Palmas

Desde las primeras horas de este domingo, el Señor de los Milagros volvió a recorrer las calles de Lima, esta vez fuera de su tradicional calendario procesional de octubre. El traslado extraordinario fue organizado por la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas para llevar la imagen del Cristo Moreno hasta la Base Aérea Las Palmas, donde permanecerá durante la celebración eucarística del lunes.

El desplazamiento comenzó en el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, en el Centro Histórico. La imagen fue transportada mediante el denominado Nazareno Móvil, un vehículo especialmente acondicionado para facilitar su traslado por las avenidas de la ciudad.

Este domingo 15 de noviembre, el Cristo Moreno recorrerá nuestro distrito como parte de su retorno al Convento de las Nazarenas. (Gráfico: Difusión Facebook / Municipalidad de Miraflores).

El itinerario comprendió importantes vías como Garcilaso de la Vega, Paseo de la República, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano, antes de continuar hacia Santiago de Surco.

Durante el trayecto se programaron homenajes en distintos puntos, entre ellos San Isidro y Surquillo. El recorrido permitió que vecinos de zonas que no suelen formar parte de las procesiones tradicionales pudieran acercarse a la venerada imagen.

El Comercio acompañó el desplazamiento del anda y recogió los testimonios de fieles que aprovecharon esta salida extraordinaria para expresar sus agradecimientos y peticiones.

Una de ellas fue Ana Enciso, quien aseguró que era la primera vez que acompañaba al Señor de los Milagros. Para ella, la ocasión adquirió un significado especial por la presencia del papa León XIV en el Perú.

“Me parece una experiencia muy linda para todos”, expresó. A diferencia de otros devotos que acudieron para formular peticiones, Ana explicó que su principal motivación era agradecer: “Vengo a agradecerle, en verdad. Sí, ahora vengo a agradecerle por todo lo bueno”.

La joven también confirmó que tiene previsto asistir a la misa de este lunes junto con su madre. Ambas planean salir lo más temprano posible para participar en la celebración.

Entre quienes acompañaron la imagen también estuvo Karen, una fiel que sigue las procesiones del Cristo Moreno desde 2023. La mujer explicó que decidió sumarse al recorrido por tratarse de una salida extraordinaria y que sus principales oraciones estaban dirigidas a sus hijas y a su padre.

Al conocer que el anda permanecería en Las Palmas durante la misa del pontífice, expresó su emoción por el encuentro entre ambas figuras religiosas.

“Es la fe, es la pasión que se tiene hacia esto y es algo muy bonito”, comentó.

Karen también espera acercarse a Las Palmas, aunque no consiguió una entrada digital. Debido a que sus hijas deben asistir al colegio y su padre se encuentra delicado de salud, tiene previsto acudir sola.

“Si no es adentro, afuera, pero ahí se está”, afirmó.

Otra de las devotas entrevistadas fue Rosa Saavedra, quien aprovechó que la imagen pasó cerca de su vivienda para acompañarla por primera vez.

Su petición estuvo relacionada con la convivencia social: “La conversión de las personas, ¿no? Más humanización, que seamos más empáticos con los demás”.

Aunque inicialmente había decidido seguir la misa del lunes mediante plataformas digitales, no descartó acercarse al recinto después de conocer las facilidades anunciadas para las personas que no obtuvieron entradas.

El traslado culminó alrededor de la 1:00 p. m., cuando el anda ingresó a la Base Aérea Las Palmas. Allí permanecerá para acompañar la celebración presidida por León XIV, quien el pasado jueves 12 de noviembre ya había rezado ante la imagen del Cristo Moreno durante su visita al Santuario de Las Nazarenas.

Larga espera

Mientras el Señor de los Milagros avanzaba hacia Las Palmas, en los exteriores del recinto militar continuaban llegando fieles dispuestos a esperar durante varias horas para participar en la misa multitudinaria.

En la puerta número 2, Armando Vallejo ocupaba uno de los primeros lugares de la fila. Según relató a El Comercio, había llegado desde las 2 de la tarde del sábado junto a Jorge Chu y acompañado de su esposa y amigos, motivado por la posibilidad de ver al pontífice y recibir su bendición.

A pocos metros, Jorge Málaga explicó que se había preparado para afrontar una espera prolongada. Como otros asistentes, llevó prendas de vestir, alimentos y bebidas para permanecer en el lugar durante la noche.

“Como peruanos, como todo peruano, somos muy previsores. Ya venimos con nuestra ropa, nuestros alimentos, nuestras bebidas”, señaló.

Málaga manifestó que deseaba pedir por la salud de su padre, quien, según contó, se encuentra luchando por su vida en Arequipa.

La expectativa también convocó a familias procedentes de otras regiones. Medalid, quien llegó desde Ica junto con su hija, explicó que ambas viajaron para escuchar los mensajes del Santo Padre y participar en una celebración que consideran especialmente significativa.

“Queremos escuchar los mensajes que él da. Los venimos escuchando desde que ha estado en Argentina y Uruguay, y esos mensajes que deja son muy alentadores, sobre todo para la juventud”, expresó.

La mujer señaló que también desea pedir por la salud de su hija y de sus familiares. Para soportar la espera, llevó ropa adicional, paraguas, agua, bloqueador solar y otros artículos de primera necesidad.

Además, explicó que los integrantes de su grupo se organizaban por turnos para comprar alimentos y permanecer en la fila.

La concentración de personas también generó movimiento comercial en los alrededores de los accesos. Desde temprano, vendedores ambulantes ofrecían recuerdos alusivos al papa León XIV.

Una comerciante entrevistada por El Comercio contó que había llegado a las 5 de la mañana junto con su hija y una amiga. Entre sus productos destacaban polos para adultos con doble estampado, ofrecidos a S/ 35, y prendas infantiles a S/ 25.

También se comercializaban bolsos con imágenes del pontífice a S/ 15 y S/ 28, dependiendo del tamaño, así como banderas conmemorativas a S/ 15.

¿Cuáles serán las últimas actividades del papa León XIV?

La organización de la visita papal en la base aérea Las Palmas informó que las personas que no consiguieron una entrada digital podrán presentarse con su DNI, mientras que los ciudadanos extranjeros podrán identificarse con pasaporte o carné de extranjería. Quienes cuenten con entradas y códigos QR tendrán acceso preferente.

La última jornada de la visita apostólica del papa León XIV al Perú comprenderá actividades en el Callao y Lima, antes de su retorno a Roma.

8:30 a. m.: Visita al personal y a los residentes de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados , en el Callao.

Visita al personal y a los residentes de la casa de acogida de las , en el Callao. 10:30 a. m.: Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas , en Santiago de Surco.

Santa Misa en la , en Santiago de Surco. 1:15 p. m.: Ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao .

Ceremonia oficial de despedida en la . 1:45 p. m.: Salida del avión que trasladará al pontífice hacia Roma.

Durante una entrevista con El Comercio, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, estimó que más de 100 mil personas podrían concentrarse en los alrededores de la casa de acogida. Asimismo, anunció un despliegue de más de 2 mil policías y alrededor de mil serenos y fiscalizadores para las actividades previstas en la provincia constitucional.

Alcalde del Callao, César Pérez (Foto: Municipalidad Provincial del Callao)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronostica para este lunes una temperatura mínima de 24 °C y una máxima de 31 °C en Lima, con registros cercanos a los 30 °C durante la mañana, cuando se desarrollará la misa.

Pronóstico del Senamhi del próximo lunes 15 de noviembre en Lima. (Imagen: portal del Senamhi). / Diego Aquino Pedraza

Además, permanece vigente hasta las 11:59 p. m. un aviso meteorológico de nivel rojo por incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra. Ante estas condiciones, la entidad recomienda utilizar protector solar incluso si el cielo está cubierto, mantenerse hidratado y seguir las indicaciones de las autoridades durante las actividades multitudinarias.