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Resumen

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Por Diego Aquino Pedraza

Desde las 2 de la tarde del sábado 14 de noviembre, Jorge Chu permanece en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Es el primero de una larga fila de fieles que aguardan su ingreso a la misa que presidirá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre. Acompañado de su esposa y amigos, decidió anticiparse más de un día a la celebración religiosa con la esperanza de conseguir una buena ubicación para recibir la bendición del pontífice.

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