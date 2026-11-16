Dos dirigentes de la oposición en Israel denunciaron este lunes un “intento de golpe de Estado” tras informaciones de que la oficina del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, intentó incriminar a miembros de un partido árabe-israelí antes de las elecciones del mes pasado.

“A medida que salen a la luz más y más detalles, queda claro: esto no fue un intento de perturbar las elecciones. Fue un intento de golpe de Estado”, escribió en X Yair Lapid, quien encabezó la oposición en la anterior legislatura.

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El Canal 12 de Israel informó el domingo que, en vísperas de las elecciones del 27 de octubre, el jefe de gabinete de Netanyahu, Ido Norden, presentó una denuncia ante la policía contra miembros del partido árabe-israelí Raam.

Según esa información, Norden remitió a la policía a una supuesta fuente de inteligencia, un antiguo empleado de la oficina de Netanyahu, que proporcionó datos que condujeron a la detención de tres miembros de Raam.

Los tres hombres fueron posteriormente puestos en libertad cuando la policía determinó que la información carecía de fundamento.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, gesticula mientras se dirige a sus seguidores durante un acto electoral del partido Likud en Jerusalén, el 28 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

Netanyahu acusó después a los partidos árabes de fraude electoral tras lograr estos un número récord de escaños. Su partido, Likud, emitió un comunicado negando las últimas acusaciones.

El diario israelí Haaretz informó además que David Zini, director del servicio de seguridad interior Shin Bet, trató de obtener autorización para intervenir las comunicaciones de dirigentes del otro partido árabe, Lista Conjunta, pero que la fiscal general rechazó la solicitud por falta de pruebas.

Tras la publicación de estas informaciones, el líder de la Lista Conjunta, Yousef Jabareen, también denunció un “intento de golpe de Estado de Netanyahu”.

El número dos de Raam, el exjefe de policía Yoav Segalovitz, pidió una “investigación penal inmediata, independiente y exhaustiva que alcance a todos los implicados”.

El principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, señaló el domingo que el primer ministro en funciones “no puede permanecer al frente del gobierno ni un minuto más”.

Ni el bloque de Netanyahu ni la oposición dirigida por Eisenkot obtuvieron los 61 escaños necesarios para formar gobierno tras las elecciones del mes pasado.

Los dos partidos árabes, la Lista Conjunta y Raam, han indicado su apoyo a Eisenkot.

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