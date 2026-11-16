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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ronen Zvulun
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ronen Zvulun
Por Agencia AFP

Dos dirigentes de la oposición en Israel denunciaron este lunes un “intento de golpe de Estado” tras informaciones de que la oficina del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, intentó incriminar a miembros de un partido árabe-israelí antes de las elecciones del mes pasado.

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