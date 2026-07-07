El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco, pese a las explosiones registradas este martes en las inmediaciones del hotel donde se aloja, informaron fuentes del Elíseo.

“El programa continúa”, señalaron fuentes de la Presidencia francesa, que precisaron que en el momento de las explosiones Macron se encontraba en el Palacio Presidencial, donde mantenía una reunión con el presidente sirio y las delegaciones de ambos países.

Macron realiza la primera visita de un líder de la Unión Europea (UE) a Siria desde la llegada al poder de la coalición islamista.

Testigos presenciales observaron una columna de humo en una zona próxima al hotel donde el mandatario francés pasó la noche, en el centro de Damasco, y del que había partido horas antes para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, para abordar temas de cooperación económica y también de seguridad.

La cadena francesa BFM TV difundió imágenes de las explosiones, que, según las primeras informaciones, se produjeron en un contenedor de basura y en un vehículo estacionado en las inmediaciones del hotel.

El Elíseo confirmó que la agenda del jefe del Estado francés no ha sido modificada tras los incidentes.

Según la televisión oficial Al Ijbariya, las explosiones tuvieron lugar cerca del hotel Four Seasons de Damasco y las fuerzas de seguridad comenzaron una operación de peinado e identificación, sin que se haya informado de momento de víctimas.

Al menos 18 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, resultaron heridas este martes en dos explosiones registradas cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco, coincidiendo con la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria.EFE/IRNA

“Una fuente de seguridad informó a Al Ijbariya que dos artefactos explosivos improvisados detonaron en Damasco y que las fuerzas de seguridad internas están realizando búsquedas para identificar a los responsables”, afirmó el medio oficial.

Según las mismas fuentes, las explosiones fueron causadas por dos bombas de fabricación casera, como la que detonó el pasado jueves en una cafetería frecuentada por abogados en Damasco, cerca del Palacio de Justicia, y provocó la muerte de 10 personas y heridas a 21.

Esos atentados se producen pocas semanas después del inicio en el Palacio de Justicia de Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Bachar al Asad, acusados de asesinato y de represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dio inicio al largo conflicto sirio.