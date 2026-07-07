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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, preside la quinta reunión de seguimiento sobre la lucha contra el narcotráfico en el Palacio del Elíseo, en París, Francia, el 2 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SIMON WOHLFAHRT / POOL MAXPPP OUT
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, preside la quinta reunión de seguimiento sobre la lucha contra el narcotráfico en el Palacio del Elíseo, en París, Francia, el 2 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SIMON WOHLFAHRT / POOL MAXPPP OUT
Por Agencia EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco, pese a las explosiones registradas este martes en las inmediaciones del hotel donde se aloja, informaron fuentes del Elíseo.

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