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Las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza. Foto: AFP
Las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza. Foto: AFP
Por Agencia AFP

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el miércoles que el ejército permanecerá “durante un tiempo indeterminado” en lo que califica como “zonas de seguridad” establecidas en Líbano, Siria y la Franja de Gaza.

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