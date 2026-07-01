El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el miércoles que el ejército permanecerá “durante un tiempo indeterminado” en lo que califica como “zonas de seguridad” establecidas en Líbano, Siria y la Franja de Gaza.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel [el ejército] permanecerán en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza durante un tiempo indeterminado con el fin de proteger a nuestros habitantes y nuestras comunidades de los elementos yihadistas”, afirmó en un discurso en una ceremonia militar.

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“No nos retiraremos de las zonas de seguridad”, dijo Katz en un acto celebrado en honor de los soldados israelíes muertos durante la guerra de 2006 en Líbano.

Katz también reiteró su amenaza de que golpearán con “toda la fuerza” a la república islámica si ataca a Israel por sus operaciones en Líbano.

Esta declaración se produce mientras delegaciones iraníes y estadounidenses se encuentran en Qatar para discutir, a través de mediadores, el protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio en todos los frentes, incluido Líbano.

Según un diplomático que está al tanto de estas conversaciones, representantes estadounidenses e iraníes deben mantener el miércoles en Doha discusiones técnicas indirectas, indicó a la AFP.

Imagen de archivo de tropas israelíes. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi

Por otra parte, el viernes se firmó en Estados Unidos un acuerdo marco para una “paz duradera” entre Líbano e Israel, aunque este último siguió posteriormente con sus bombardeos, asegurando que tenía como objetivo estructuras de Hezbolá.

El acuerdo marco prevé en particular que Israel continúe ocupando el sur de Líbano, como viene haciendo desde el inicio de esta nueva guerra contra Hezbolá, hasta que el movimiento chiita respaldado por Irán entregue las armas, algo que rechaza.

En cuanto a la Franja de Gaza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a finales de mayo al ejército extender su control sobre el 70% del territorio, devastado por la guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel.