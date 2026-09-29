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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que existen "indicios" sobre un posible ataque contra el país antes de las elecciones parlamentarias del próximo 27 de octubre, pero no dio más detalles al respecto. Foto:EFE/Ma'ayan Toaf (GPO)
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que existen "indicios" sobre un posible ataque contra el país antes de las elecciones parlamentarias del próximo 27 de octubre, pero no dio más detalles al respecto. Foto:EFE/Ma'ayan Toaf (GPO)
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que existen “indicios” sobre un posible ataque contra el país antes de las elecciones parlamentarias del próximo 27 de octubre, pero no dio más detalles al respecto.

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