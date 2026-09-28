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Resumen

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La israelí Yocheved Lifshitz, de 85 años, celebra una conferencia de prensa en Tel Aviv después de ser liberada por el grupo militante palestino Hamás el 24 de octubre de 2023. (Foto de Erik Marmor / AFP).
La israelí Yocheved Lifshitz, de 85 años, celebra una conferencia de prensa en Tel Aviv después de ser liberada por el grupo militante palestino Hamás el 24 de octubre de 2023. (Foto de Erik Marmor / AFP).
/ ERIK MARMOR
Por Agencia EFE

Itzik Bonzel, candidato del Likud -el partido del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- para las próximas elecciones parlamentarias en Israel, aseguró este lunes que deseaba que “hubiera una manera de retroceder el tiempo y devolver” a la ex rehén Yocheved Lifshitz (88 años) al grupo islamista palestino Hamás.

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