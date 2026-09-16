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Resumen

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Palestinos transportan a un hombre herido tras un ataque con drones israelíes a una cafetería en el campamento de refugiados palestinos de Al-Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2026. Foto: EYAD BABA / AFP
Palestinos transportan a un hombre herido tras un ataque con drones israelíes a una cafetería en el campamento de refugiados palestinos de Al-Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2026. Foto: EYAD BABA / AFP
/ EYAD BABA
Por Agencia EFE

El grupo islamista palestino Hamás calificó este miércoles de “nuevo capítulo del genocidio”, que para ellos Israel comete en la Franja, la tragedia de la pasada madrugada en la que un edificio residencial de seis plantas -impactado previamente por fuego israelí- se derrumbó provocando al menos 20 muertos.

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