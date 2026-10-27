icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llega para hablar con los medios de comunicación tras votar en las elecciones legislativas israelíes en un colegio electoral de Jerusalén, el 27 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/JEWEL SAMAD / POOL
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llega para hablar con los medios de comunicación tras votar en las elecciones legislativas israelíes en un colegio electoral de Jerusalén, el 27 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/JEWEL SAMAD / POOL
/ JEWEL SAMAD / POOL
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció este martes de intentos de robo de las primeras elecciones desde los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en 2023, marcadas por una fuerte polarización y una participación masiva.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?