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Resumen

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Una valla publicitaria de campaña con la imagen del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y del presidente estadounidense Donald Trump en Tel Aviv, el 26 de octubre de 2026. (Foto de JACK GUEZ / AFP).
Una valla publicitaria de campaña con la imagen del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y del presidente estadounidense Donald Trump en Tel Aviv, el 26 de octubre de 2026. (Foto de JACK GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia AFP

El primer ministro Benjamin Netanyahu, un curtido sobreviviente de la política israelí, se enfrenta este martes a la batalla electoral de su vida, convencido de que es el único candidato capaz de garantizar la seguridad.

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