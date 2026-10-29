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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, gesticula mientras se dirige a sus seguidores durante un acto electoral del partido Likud en Jerusalén, el 28 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, gesticula mientras se dirige a sus seguidores durante un acto electoral del partido Likud en Jerusalén, el 28 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel publicó en la madrugada del viernes los resultados definitivos de las elecciones de este martes, que dan la victoria al partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, logrando 27 escaños, y 53 asientos para su coalición, que no es suficiente para gobernar.

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