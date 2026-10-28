Uno de los principales opositores árabes israelíes declaró este miércoles a la AFP que está dispuesto a apoyar un gobierno que desbanque al primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, pero sin participar en él.

Las elecciones legislativas del martes no arrojaron ninguna mayoría clara.

Este miércoles, con el 85% de los votos escrutados, el bloque de Netanyahu (conservador) logró 54 de los 120 escaños del Parlamento, sin alcanzar los 61 necesarios para obtener la mayoría.

La coalición opositora de Gadi Eisenkot contaba con 49, mientras que los partidos árabes tendrían 17 bancas, un récord.

“No vemos cómo podríamos participar en una coalición en las circunstancias actuales”, dijo a la AFP Yussef Jabareen, dirigente de la Lista Unificada (extrema izquierda y nacionalistas).

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu (izquierda) y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot. (Fotos de Jewel SAMAD y Maya LEVIN / AFP). / JEWEL SAMAD MAYA LEVIN

Entre otras razones, el político citó la guerra en la Franja de Gaza y la situación en Cisjordania ocupada, donde han aumentado los asentamientos de israelíes -considerados ilegales según el derecho internacional- y los ataques violentos por parte de los colonos.

“Pero para tumbar” a la coalición saliente, encabezada por Netanyahu, “podríamos apoyar un gobierno alternativo, sin entrar en él”, señaló Jabareen.

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