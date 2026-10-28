Las elecciones legislativas del martes no arrojaron ninguna mayoría clara.
Este miércoles, con el 85% de los votos escrutados, el bloque de Netanyahu (conservador) logró 54 de los 120 escaños del Parlamento, sin alcanzar los 61 necesarios para obtener la mayoría.
La coalición opositora de Gadi Eisenkot contaba con 49, mientras que los partidos árabes tendrían 17 bancas, un récord.
“No vemos cómo podríamos participar en una coalición en las circunstancias actuales”, dijo a la AFP Yussef Jabareen, dirigente de la Lista Unificada (extrema izquierda y nacionalistas).
Entre otras razones, el político citó la guerra en la Franja de Gaza y la situación en Cisjordania ocupada, donde han aumentado los asentamientos de israelíes -considerados ilegales según el derecho internacional- y los ataques violentos por parte de los colonos.
“Pero para tumbar” a la coalición saliente, encabezada por Netanyahu, “podríamos apoyar un gobierno alternativo, sin entrar en él”, señaló Jabareen.
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Un Israel profundamente dividido comenzó a votar el martes 27 de octubre por primera vez desde los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en 2023, en unas elecciones que servirán de veredicto sobre el giro del país a la derecha bajo el mando del primer ministro Benjamin Netanyahu. (AFP)