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Resumen

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Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta, la alianza política israelí liderada por árabes, habla durante una entrevista con AFP en la ciudad árabe-israelí de Umm al-Fahm el 28 de octubre de 2026. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP
Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta, la alianza política israelí liderada por árabes, habla durante una entrevista con AFP en la ciudad árabe-israelí de Umm al-Fahm el 28 de octubre de 2026. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia AFP

Uno de los principales opositores árabes israelíes declaró este miércoles a la AFP que está dispuesto a apoyar un gobierno que desbanque al primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, pero sin participar en él.

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