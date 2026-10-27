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Resumen

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Una mujer deposita su voto en un centro de votación en la localidad drusa de Daliyat al-Karmel, en el norte de Israel, el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas en Israel. (AHMAD GHARABLI / AFP)
Una mujer deposita su voto en un centro de votación en la localidad drusa de Daliyat al-Karmel, en el norte de Israel, el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas en Israel. (AHMAD GHARABLI / AFP)
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia EFE

Las formaciones árabes de Israel, la Lista Conjunta y Raam, celebraron en la noche de este martes su elevado resultado en escaños de ambas formaciones gracias a un pico de participación de sus votantes, que vieron como un golpe de efecto al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

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